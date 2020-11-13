Netflix日本片《母子逆緣》改編真人真事　長澤正美演活魔性母親最爛撻撻的一次

▲ 日本長腿女神長澤正美不再演乖乖女，於Netflix的日本片《母子逆緣》（Mother）中，搖身一變為放蕩懶惰的爛撻撻惡母，病態地控制兒子，令觀眾既難受又氣憤。

女星入行久了總想尋求演戲新突破，就像日本長腿女神長澤正美不再演乖乖女，於Netflix日前上架的日本片《母子逆緣》（Mother）中，搖身一變為放蕩懶惰、從不克盡母職的爛撻撻惡母，病態地控制兒子，令觀眾既難受又氣憤。憑本片贏得第12屆TAMA電影頒獎禮影后殊榮的長澤正美，不諱言這角色是她從影以來最難演兼最討厭！

改編自2014年震驚日本社會的真實兇殺案「川口高齡夫婦殺害事件」的《母子逆緣》，比恐怖片更像恐怖片，平淡卻離奇過小說的情節，讓人看得情緒鬱悶沉重如遭石壓，甚至可能捱不了20分鐘就想爆粗兼熄機或轉看另一套電影，只因衝着片中一眾演員的出色演技，才可戰勝無力感而看畢全片。

▲ 無辜的周平即使過着不人道的生活，但因為媽媽常陪住他，他仍覺得她是位好媽媽。

觀眾看得揪心的原因，是電影講述單親媽媽秋子（長澤正美飾）與兒子周平（奧平大兼飾）相依為命，她為了養育孩子而到處騙財，連爸媽也不放過，當遇上酒店男公關遼（阿部貞夫飾）更墮進另一個無底深淵，萬劫不復。

▲ 秋子與遼的關係很微妙，長澤正美笑指片中給阿部貞夫狠踹的一場戲，竟然完全感受不到痛楚而覺得很驚訝。

影片深度探討兩母子之間的畸形親子關係：相互倚靠與利用，母親依賴兒子在金錢上的詐欺與偷搶，兒子則無條件地相信與守護着母親。

▲ 《母子逆緣》男主角是年僅17歲的新星奧平大兼，首次大銀幕演出便有機會與影后長澤正美大鬥演技。

畸形母子關係

秋子從頭到尾都壞透又不負責任，泯滅人性，彷彿天生是惡魔；周平卻一味順從、任她擺佈，即使知道這樣縱容母親是錯誤，身陷囹圄仍幽幽道出：「我從一出生開始每件事情都很糟糕，但只有愛母親這件事不是糟糕的，那我有什麼理由不愛她？」

▲ 飾演秋子媽媽的木野花在訪談表示，她覺得秋子渴望愛，並認為可以用自己方式養育周平，從中得到慰藉。

作為刺殺外祖父母的加害者，周平同時也是被母親毒害的受害者，而他認為坐牢就可以好好吃飯和看書了，這個卑微願望教人泫然欲泣。

▲ 曾在電影《海街女孩日記》飾演長澤正美好姊妹的夏帆，今次飾演年幼時曾遭受家暴對待的社工，很關顧周平及其妹妹冬華。

電影尾聲時，秋子對跟進其家庭問題的社工亞矢（夏帆飾）說：「我已經給周平很多愛了……」看得反眼的觀眾要謹記現實中周平的經歷，比戲中已算留手的刻劃更悲情，不止經常捱餓、居無定所又輟學，更曾遭性侵及家暴，慘絕人寰。如果電影能穿插多些類似開場時的母子日常相處，如秋子陪伴周平騎單車、親暱地舔他的傷口，還帶他一起去游泳跳水，這段畸形的母子關係相信更令人同情。

長澤正美親談演後感

《母子逆緣》7月在日本上映，雖然票房一般，但贏盡口碑，演活自甘墮落之母的長澤正美，更榮膺TAMA映畫賞影后。雖然電影改編自真人真事，然而她演繹這個眼中最難演的的母親角色，卻甚少參考資料，是一邊拍攝一邊建構角色。「我未婚也沒小孩，只好透過戲中17歲兒子的角度去研究劇本，才能跟他對母親有共同的感受與心情。」

▲ 秋子終日流連彈珠店，長澤正美的造型以至舉手投足，完全活現角色的懶惰及自暴自棄。

片中秋子不務正業，病態地控制兒子周平，甚至教唆他說謊及殺人，結果一家走向絕路。長澤正美坦言曾猶豫該否接演本片，但她深信母親這個角色，就像人生導師一樣能給她啟發，遂決定接受挑戰。

▲ 片中多位角色都曾向周平伸出援手，如愛情酒店少東便贈他教科書，可惜總是被佔有慾強的秋子狠狠回絕不領情。

「秋子的行為與情緒，到底是跟隨心情而轉變？抑或是她原本的想法與態度？我感到難以捉摸，是我從影以來最難演的角色。」她續指很討厭秋子：「我不是不明白秋子，而是不想去了解她、不喜歡她，也不會同情她。尤其是她受到身邊不同男人的影響，使她本能地把這些男人的性格，當成自己的個性。」

▲ 片中周平與冬華一起看繪本《活了一百萬次的貓》，因導演希望秋子與周平也可以像活了一百萬次的貓般，重生後體會到愛帶來的喜樂。

長澤正美表示雖然無法認同秋子，但為了投入角色，在拍攝前一天刻意留在家中，一邊看電視一邊吃點心，親身感受懶散頹廢的生活，難怪片中油頭垢面、仿若行屍走肉的秋子，如斯活靈活現。

（《母子逆緣》已於11月3日在Netflix上架）