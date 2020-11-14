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【美國大選】拜登當選可望緩和中美關係 有利外資重返中國？

理財學堂 10:00 2020/11/14

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【美國大選】拜登當選可望緩和中美關係 有利外資重返中國？ -

民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，全球股票市場預期可重返牛市，相信拜登的總統職位和參議院的分裂代表了兩全其美情景。

一個中左翼政府可能會修復前任政府的分裂國家；但與此同時，沒有國會的控制權，也很可能無法撤回特朗普時代的減稅措施或實施過分激進的加稅措施。對市場而言，這是雙贏的。

【美兩黨分治利多於弊　更有利亞洲資產市場？：按此

拜登有助緩和中美關係　有利吸引外資

面對美元疲軟，美國投資者通常會在海外，尤其是亞洲尋求增長和獲利的機會，這在亞洲股票和債券的表現中顯然體現出來。

合理地假設，美中緊張的雙邊關係可能會阻止國際投資者參與亞洲投資。當然，在特朗普政府執政期間，政策轉向了更強硬和好鬥的姿態，隨後由北京政府來回贈。盡管我認為兩國之間關係的實質不會很快改變，但幾乎可以肯定的是形式會改變。

拜登領導的美國政府將被視為對抗性更強，和解更多，和多邊化。預計貿易戰將暫停，貿易相關問題將通過世貿組織而不是單方面的關稅，制裁和／或配額解決。

因此，改善兩國關係的基調是有利於投資的，並可能鼓勵迄今為止保守的股票投資者重新考察該地區的機會，而這又將以降低的風險溢價和較高的估值倍數反映出來。

【告訴你拜登當選對金融市場的8個影響：按此

MSCI中國盈利漸恢復至疫前水平

儘管美國大選可能代表近期的買盤催化劑，但中國最近的投資故事已經醞釀數月。快速瀏覽MSCI中國的年度EPS趨勢（見圖），反映了中國經濟復甦導致盈利預期幾乎恢復到疫情爆發前水平。

中國與西方國家相比，疫情的局勢似乎在很大程度上得到控制。經濟復甦正在受到關注，公司的盈利反應積極。此外，在美元疲軟的推動下，我認為國際投資者可能會重返中國市場。

（節錄）

【原文：拜登時代 外資重返中國（收費文章）】

撰文 : 邵志銘 瑞信亞太區高級投資策略師與董事

欄名 : 理財學堂

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