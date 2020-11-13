▲ 【雙十一】雙十一購物節所為何事？鼓吹過渡消費背後的代價是什麼？

11月11日「雙十一」幾乎成為十年來的季節性熱門搜尋關鍵字，這多得十二年前起阿里巴巴集團在內地發起「雙十一」購物節，令每年的11月11「雙十一」都變成各家電子商務平台的必爭之地，不少網店都依賴「雙十一」的訂單來「賺埋落雨柴」。

今年尤甚，上半年中國受肺炎疫情影響，各中商家要跑的數都要在「雙十一」併追回來。但也許疫情的無常，也開始讓人反思「雙十一」的存在意義，有商家質疑「雙十一」鼓吹過度消費，因而高調宣布退出「雙十一」推廣；也有在後反撐著「雙十一」物流的快遞小哥發水起罷工，目的就是為自己的尊嚴發聲。

若與北京當局在「雙十一」前公布加強規管平台經濟，防止其濫用市場優勢來欺壓其他商家，今年的「雙十一」會否是最後一年呢？

薑餅人對「雙十一」沒有太大的反應，本身不是什麼購物狂。不過隨著阿里巴巴推動下，「雙十一」也變成全球購物節，就連台灣的網購平台也跟風。

但今年卻惹怒了一眾書店及出版商，原因就是網購平台把書賣得太便宜，以六折出售，根本不尊重出版人及作者，也影響實體書店生意 ，結果逾40家獨立書店在「雙十一」停業作無聲抗議，也有出版商為免書本被殺價賤賣主動退出網購平台。

台灣出版人以停業一天來展現出版人的風骨，可惜當地的電商平台卻不放棄「雙十一」促銷，可見人都是利字當頭。然而，今年「雙十一」在中國互聯網界也掀起不少漣漪。中

國三大入門網站網易旗下的零售品牌網易嚴選在「雙十一」前數天公告今年不再跟大隊在「雙十一」促銷。

網易在公告中說:

「我們要退出的是這個鼓吹過度消費，為銷售數字狂歡的『雙十一』。」

公告還稱：

「不知從何時開始，每到『雙十一』，展現在我們眼前的，是營銷策略下一波又一波的集體高潮，那些煽動人性的文字遊戲、無孔不入的商業信號、不斷刷新的多收數據，記錄著所謂的狂歡。」

事實上，自從有了「雙十一」之後，不少人都對這樣人為的刺激消費活動嗤之以鼻。

不是說不能做促銷，而是有沒有需要或必要在單一天或短時間內去吸引全國民眾去花費在一些未必是必須的商品上呢？

而且當全國數以十億計的人都在網購，伴隨而來的就是送貨的問題。

每年的「雙十一」後，報章總會刊登一些堆積如山待發貨的商品被擠在物流公司倉庫的門外，而這些商品需要為數萬計的「快遞小哥」運送到客戶手上。

但今年「雙十一」前，不少快遞小哥卻發動維權行動，以罷工方式來表達訴求。訴求是什麼呢？

就是要求各網購平台不要再減他們的人工吧。

據內地網民流傳，小哥們每單的收入已由以往的一元至一元半人民幣，降至介乎五毫至九毫。他們每月收入在扣除費用只有約5000多元人民幣，更經常被人拖糧甚至僱主走路。

當大家在淘寶時，又有否想過背後其他人的辛酸呢？

這樣的一場消費嘉年華，其實造福了那些人呢？

大家花錢買的東西又是否must buy?

這些都值得大家反思。