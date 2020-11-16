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【危疾保障】危疾康復過程長　勿忽略患者長期護理需要

博客 08:00 2020/11/16

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【危疾保障】危疾康復過程長 勿忽略患者長期護理需要

危疾令人聞之色變，但隨着醫療科技日益進步，只要病人能夠盡早接受適當治療，存活率可大大提高。不過手術過後患者可能仍需面對漫長的治療和康復過程，期間甚至可能需面對各種挑戰，例如長期或短期失去自理能力，這便引伸出另一個重要問題，即是如何協助病人積極走過康復之路。

危疾帶來的隱憂

不少危疾都會為患者帶來健康隱憂，例如中風病人可能因為腦部受損，而失去部分活動或自理能力。香港醫學雜誌曾指出，有11%首次中風人士在5年內仍須依賴他人進行日常生活之活動，如行動、更衣、進食等。更甚者，嚴重中風的病人可能喪失某些身體部位的全部機能。除了中風以外，另一常見危疾：癌症，三分之一的患者在進行基本日常生活之活動會出現困難。

在這些情況下，病人十分需要無微不至的照顧，而病人身邊的家人通常會肩負起照顧者的角色。不過，家人一般未受過專業看護訓練，突然間要長期照護患病者或會承受巨大壓力。事實上，更理想的做法是聘請專業護理員或護士負責照顧患者，但當中涉及不少長期開支，意味着患者家庭需承受財政負擔，再加上林林總總的醫療支出，均使可能已失去收入來源的家庭百上加斤。有見及此，保險產品與時並進，因應危疾後的生活及護理需要而提供財政援助。

生活守護保障

宏利近期推出的危疾產品便提供市場首創的生活守護保障，以紓緩危疾後傷殘的長期護理所帶來的財政負擔。從受保人首次嚴重危疾索償後至少180日起，如受保人連續180日或以上無法自行進行指定日常生活之活動（沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食）的其中兩項或以上，並在整個活動過程中需要他人從旁協助，計劃將會為受保人提供額外經濟支援以應對難關。

即使不幸患上危疾，患者亦毋須過於悲觀。危疾後的復康過程或許是一條漫漫長路，最重要的是保持樂觀，積極進行治療，再輔以生活上的護理支援，專心復健，一切都會有轉機。

撰文 : 宏利香港首席產品總監兼康健主管 紀榮道

欄名 : 宏觀先機

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