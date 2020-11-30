【銀色債券2020】銀債保底息3.5厘明起認購　經銀行認購銀債有咩優惠？

▲ 【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘 經銀行認購銀債有咩優惠？ -

政府將發行第五批銀色債券（Silver Bond），息率與本地通脹掛鈎，政府「包底」3.5厘保證息率，每手入場費為1萬元。第五批銀債明日（12月1日）起接受認購，銀行及券商陸續推出認購優惠。

第五批銀債12月1日起接受認購

今批銀債發行規劃由以往的30億元增至100億元，政府可按需求酌情提高至150億，年期為3年，每半年派息一次。新一批銀債與往過去的銀債一樣，不設二手市場買賣。

由12月1日早上9時起，直至12月11日下午2時，1956年或之前出生、持有有效香港身份證人士，可於全港20間配售銀行及20間指定證券經紀認購，重複申請將不獲受理。

【銀債點解係「無得輸」？：按此】

第五批銀色債券詳情 認購資格 1956年或之前出生、持有有效香港身份證人士 每手認購金額 1萬元 持有年期 3年 年利率 跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準 派息時間 每半年一次 認購途徑 指定證券經紀或配售銀行，不接受重複申請 認購時間 12月1日早上9時至12月11日下午2時

銀行普遍提供額免手續費優惠

與早前認購通脹掛鉤債券（iBond ）時一樣，銀行普遍提供額免手續費優惠，據現時各銀行公布的資料顯示，目前以富邦銀行的「8免優惠」最多，其次為中銀香港、恒生、花旗、大新、工銀亞洲、上商銀行及交銀香港的「7免優惠」。

【iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）：按此】

第5批銀色債券部分銀行認購優惠 銀行 優惠 中銀香港 提供7免優惠：免認購費、保管費、代收利息費、轉倉費、存入費、提早及到期贖回費。 恒生 提供7免優惠：免認購費、託管服務費、代收利息費、提早及到期贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費，以及將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。 渣打 提供5免優惠：免認購費、轉倉費、託管費、代收利息費及到期贖回債券費用。 花旗 提供7免優惠：免認購費、存倉費、代收利息費、到期及提早贖回手續費、存入費及轉出費。 大新 提供7免優惠：免認購費、託管費、代收利息費、到期及提早贖回手續費、存入費及轉出費。 星展香港 提供5免優惠：免手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費及存入費。 滙豐 提供6免優惠： 認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用 工銀亞洲 提供7免優惠： 認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費 招商永隆 提供6免優惠：認購手續費、債劵託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費 建行亞洲 提供5免優惠： 認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費及提早贖回手續費 上海商業 提供 7免優惠 ： 認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入費用、以債券形式轉出費用、提前贖回費和到期贖回費 富邦 提供8 免優惠：客戶認購費、新股/新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行） 交銀香港 提供 7免優惠 ： 認購費、買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用 ＊優惠詳情及條款以銀行公布為準。

責任編輯：李瑩