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【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？

收息攻略 13:58 2020/11/13

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【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？ -

政府將發行第五批銀色債券（Silver Bond），息率與本地通脹掛鈎，政府「包底」3.5厘保證息率，每手入場費為1萬元。第五批銀債12月1日起接受認購，銀行及券商陸續推出認購優惠。

第五批銀債12月1日起接受認購

今批銀債發行規劃由以往的30億元增至100億元，政府可按需求酌情提高至150億，年期為3年，每半年派息一次。新一批銀債與往過去的銀債一樣，不設二手市場買賣。

由12月1日早上9時起，直至12月11日下午2時，1956年或之前出生、持有有效香港身份證人士，可於全港20間配售銀行及20間指定證券經紀認購，重複申請將不獲受理。

【銀債點解係「無得輸」？：按此

第五批銀色債券詳情
認購資格 1956年或之前出生、持有有效香港身份證人士
每手認購金額 1萬元
持有年期 3年
年利率 跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準
派息時間 每半年一次
認購途徑 指定證券經紀或配售銀行，不接受重複申請
認購時間 12月1日早上9時至12月11日下午2時

銀行普遍提供額免手續費優惠

與早前認購通脹掛鉤債券（iBond ）時一樣，銀行普遍提供額免手續費優惠，據現時各銀行公布的資料顯示，目前以中銀香港、恒生、花旗及大新銀行的「7免優惠」最多，其次為渣打及星展銀行的「5免優惠」。

【iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）：按此

責任編輯：李瑩

欄名 : 收息之選

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