▲ 投資要賺錢就不要怕蝕錢 想贏就要先學輸

在1999年，本人首次踏足股票市場，明白自己只是新手一個，故首次的投資是較穩陣的公用股中華煤氣 （00003） ，數月後沽出賺了一千元（當時對一個學生來說已不俗）。

初嚐甜頭，人自然膽大，亦覺得自己瞭解炒股技巧，於是將更大資本投入市場，當時正值科網股熱，買了電盈，最後蝕一萬五千元離場。後來開始炒輪，Call輪碰着911襲擊，變成廢紙。

要承認失敗

其實還有更多的失敗經歷（當然亦有賺錢的時候），不過我就更喜歡與人分享失敗的經驗多於成功的，主要原因是我覺得失敗的經歷往往是成長的重要一環，既然已交了學費，何不從中學習知識。

曾經有個信用卡的廣告，當中講述有位小姐經過大廈的大堂，眼見信用卡的帳單已多到從信箱掉下來，但她經過時只說「睇唔到，睇唔到」。我有一些朋友，當股票的現價與他的買入價有一大段距離時，也很喜歡採用「無眼睇」的做法。

投資總是贏粒糖輸間廠？因你的散戶思維︰按【下一頁】了解

面對失敗才能成長

我們首先要做的是承認失敗。面對失敗，要知道自己錯在那裡、應如何化解、如何避免下次犯上相同錯誤，因此每次我輸錢都會好好記住，不會令輸掉的錢白花。

我們在失敗中所學到的往往比成功的要多，在股票市場賺蝕根本很平常，因此在入市前就應有蝕錢的準備，為何這世界上有保險？為何很多公司都有所謂應變計劃？原因就是甚麼事情都可以發生，若不利我們的事情出現，是要思考應如何面對，而不是逃避。

要成功就要不怕失敗，要賺錢就不要怕蝕錢，想贏就要先學輸。

道理簡單得像學行路，學踩單車一樣，未跌過又怎能學識？

成功人士的失敗次數一定比普通人多，我從沒有見過未蝕過錢的富人，只見有未蝕過錢的窮人。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：我在20年前試過輸，所以今天才會贏】