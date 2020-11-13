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【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證

美加 11:44 2020/11/13

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加拿大推新政策助港人移居加國 合資格港人可申請3年工作簽證

香港實施《港區國安法》後，引起國際關注。繼英國推出BNO「5+1」的移民途徑後，加拿大亦推出移民新措施，吸引港人移居當地。於過去5年大專畢業的港人，可申請加拿大為期3年的工作簽證，並將會推出新政策，讓他們更容易申請永久居留。

加拿大移民、難民及公民部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）公布，加國將會推出多項便利措施，包括提供新的工作簽證，以及放寬港人獲得永久居留的途徑，吸引港人到當地發展。

【加拿大計劃未來3年吸納120萬名移民： 按此

3年工作簽證　申請永久居民新途徑

為吸引高學歷港人到當地工作，加拿大推出新的工作簽證，在過去5年大專畢業的港人，可申請為期3年的工作簽證，並獲途徑更易過渡為永久居民。當局計劃於明年推出專門為他們而設的申請永久居留途徑，暫定申請條件為1年加拿大工作經驗、符合學歷及語言能力要求。

加快學生簽證申請　申請永久居民新途徑

加拿大移民、難民及公民部指，今年已有更多港人申請到加拿大留學，未來將會加快處理申請港人留學生的學生簽證，並為他們提供專門的申請永久居留途徑。

加快家庭團聚申請　豁免延長居留申請費

此外，有關部門亦會加快處理港人永久居留的申請，包括配偶、伴侶及子女到加拿大團聚的申請等，以鼓勵港人赴加國留學或工作。至於現時在加拿大申請臨時居留權以延長居留時間的港人，將暫時獲豁免申請費。

責任編輯：李瑩

欄名 : 移民攻略

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