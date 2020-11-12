Aston Martin DBX　百年英倫紳士首部SUV

▲ 英國車廠Aston Martin成立逾百年後，終於推出首部SUV四驅車DBX。

SUV是近代車壇新趨勢，各大車廠都紛紛推出四驅SUV迎戰。繼意大利林寶堅尼Urus、瑪莎拉蒂Levante，以及勞斯萊斯Cullinan後，最新加入戰團的就有英國代表Aston Martin DBX。

百年來專注製造紳士級高貴超跑的Aston Martin，終於破格推出有史以來首款SUV，馬力直迫550匹，身價更高達300萬，教馬田迷怎能不期待？

▲ 車頭延續Aston Martin的經典設計，最驚喜是一對醒目的橙色全新日間行車燈。

全新Aston Martin DBX其實早在去年11月全球亮相時，已引來一陣哄動，苦候近1年，終於有機會親眼會一會真身。

這架挾着Aston Martin首部四驅SUV之名的DBX，外形貫徹廠方其他型號的招牌設計特色，如鯊魚頭式車頭造型、凸字形鬼面罩，而引擎蓋上的散氣口及車身兩側，就綴有長條形銀色裝飾，在細節中盡顯心思。

▲ 車尾有同廠Vantage的影子，除鴨尾翼外，還新增了頂翼。

加長放大版Vantage

車門採用隱藏式手柄開關設計，打開時門會微微向上，座位亦會自動升降以方便上落，同樣是呼應Aston Martin素來講求氣派的作風。

▲ 車門採用無框車窗設計，更有跑味，並可optional附加碳纖維配飾。

至於車尾設計，可謂是這架新SUV最吸睛之處，它猶如同廠Vantage的升高兼加長版般，除保留了sexy味濃的微翹鴨尾翼設計，更加裝了車頂尾翼，流綫度雖沒Vantage般明顯，但反而增添一份型味。

既然稱得上SUV，DBX的分量當然十足，車身長度達5米，軸距更長達3米多，屬於中大型SUV尺碼。不過新車換上一套全新開發的GT跑車車型鋁合金車架結構，令車重只有約2.2噸，既輕量化又有剛性。

▲ 貫徹英倫紳士韻味，DBX全皮座椅飾有大量車綫，細緻優雅。

空間及豪華度亦不讓馬田迷失望，相比起同廠多年前推出的4座Rapide，DBX的後座空間可謂相當闊落，就算乘客是高大男生，依然沒有頂腳頂頭情況出現。

全真皮包覆顯高貴

內櫳方面，試駕車車廂採用了optional的Sahara Tan全真皮包覆，車頂則飾以同色的Alcantara麖面，再配搭無敵全景大天幕頂。

▲ 以往Aston Martin 4座車的後排空間偏細，但DBX車身長達5米，讓後座legroom充足有餘。

前排是桶形跑車運動座椅設計，每張椅上均有細緻的花紋車綫，頭枕更繡有品牌logo，猶如tailor-made的英倫紳士西裝般，雍容華貴。

廠方亦特別設有「Q訂製」服務，為買家配搭出獨特的心水設計，如可為中控台飾板或車門等加上碳纖維配飾，貫徹Aston Martin講求高貴氣派的個性。

▲ 設有全景式巨型天幕頂，雖然不能打開，但大大增加視野及令車廂更開揚。

中控台布局則與近代的Aston Martin車款雷同，沿用平治傳統的滑鼠及轉盤設計，另有10.25吋全液晶中控熒幕及12.3吋儀表板熒幕，支援Apple CarPlay及360度全景攝像頭系統等，亦保留Aston Martin的招牌按鈕式入波設計，以及大塊換檔撥片。

值得一提的是，中控台的「拱橋」設計，騰出靈活的儲物空間之餘，亦為沉實穩重的車廂增添一份玩味。

▲ 駕駛席設有12.3吋全液晶儀表板熒幕，顯示清晰，會因應不同行車模式而變換顏色。

加速攻彎靈活穩定

至於最讓人期待的性能方面，DBX搭載了來自平治AMG的4公升V8雙渦輪增壓引擎、9速自動波箱及四驅系統，並配備自行研發的主動調整三腔室空氣彈簧懸掛、48V電子防側傾控制系統（eARC），以及電控主動調整可調阻尼減震器，令馬力高達550匹、扭力700Nm，由0至100km/h加速僅需4.5秒。

▲ 4公升V8雙渦輪增壓引擎是來自平治AMG車系，行車表現不俗。

雖然在動力水平上，DBX未必能媲美其他對手，但其操控表現相當不俗。以最基本的GT模式試走中環半山，加速上斜夠穩陣，就算攻彎時亦靈活自如，行車淡定。

▲ 搭配22吋合金輪胎，加速時仍如履平地般穩陣。

中途試過1小段Sport+模式，輕輕踩油門已帶來頗驚喜的推背感，附帶誘人的引擎聲浪，輪胎抓地力依然出色，拐彎時也不至於有太大幅度的搖曳感。整體軚感厚實，有跑車的駕駛快感之餘，同時也保留豪華房車的舒適感，或許這正是Aston Martin想要延續的高貴紳士優雅態度。

▲ 保留Aston Martin一向的招牌按鈕式入波設計，電子車匙亦經過精心設計，型格十足。