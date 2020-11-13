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一粥麵長者日優惠持長者咭$30減$4 6IXTY8IGHT網店5折起 

精明理財 07:00 2020/11/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一粥麵：長者日優惠長者咭買$30 減 $4

一粥麵由即日起至11月15日，持長者咭到一粥麵買滿$30，即享減$4優惠，更可與長者送熱飲優惠同時使用！

2、6IXTY8IGHT網店5折起 

即日起至11月15日，6IXTY8IGHT網店5折起，精選內褲買5送1，精選胸圍任選4件75折；精選休閒服及家居服任選2件85折；購物滿指定金額仲可享額外折扣，最高可享額外88折。

6IXTY8IGHT網店

3.Living Plaza：買5件 享9折優惠

Living Plaza即日起至11月19日，買5件或以上有9折優惠。$7一件商品及$12/2組合優惠商品可與此優惠同時使用買5件或以上9折優惠於大部份Living Plaza分店舉行(上環店除外)；上環店享買6件以上9折優惠(即日起至11月15日)。

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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