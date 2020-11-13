▲ 「旅遊達人」謝利買儲蓄保險累積資金 疫市購西半山新盤 ：「買樓不代表成功」 -

旅遊節目主持謝利（Jerry），十年間走遍大半個地球，在疫情期間多了時間留在香港，他先後開設了茶飲店及網店，又在疫市下成功上車，用605萬元買入西半山新盤。憑一己之力做業主，他對於理財規劃有何心得？

買儲蓄保險累積資金 積極工作拓收入

Jerry受父親影響，自小就有量入為出的概念，即使剛入行時收入不多，他也選擇投保儲蓄保險，由每月1、2千元儲起。「別小看年輕時每月儲1、2千元，積少成多，並配合儲蓄保險的利息將資金滾存，本金就能愈滾愈大」。相較於銀行存款，雖儲蓄保險有固定年期，欠缺靈活性，但Jerry認為儲蓄保險的息率較銀行吸引，而且年輕時建立儲蓄習慣甚為重要。他更會隨着收入增加，增加每月投放均至儲蓄保險的保費，提升儲蓄的成效。

作為「旅遊達人」到處遊歷，Jerry明言未有因此而肆意花費，更因為正職是旅遊，假期時毋須再另花時間及資金出遊，成功節省不少開支。「吃喝玩樂都在工作的預算之內，工餘時我或會花少許金錢在名牌Outlet購物心頭好，惟所涉及的開支不多。」

儲蓄以外，Jerry也積極開拓收入來源，身兼主持、配音及網絡紅人（KOL）的工作，「將我的生產力或工作量增加，主動及勤力地去賺錢的時候，我所賺到的錢，怎樣也會快過我儲的錢。」

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【謝利積極轉型擁多種收入來源 無懼疫市創業置業（短片）：按此】

無懼疫市置業：「買樓不代表成功」

Jerry工作十多年來也未有奢望過能成功上車，惟去年社會運動持續，樓價有回落的趨勢，他便開始計劃買樓，不時約地產經紀參觀樓盤。自小在九龍區成長的他，本來目標也是九龍區或新界區的物業，港島物業樓價高又缺乏新盤，因而未有在他的考慮範圍之內。今年5月，Jerry在地產經紀的慫恿下，入票抽位於港島西半山的新盤，揀樓當天Jerry也是十五十六，未有強烈意慾想購買。惟認購當日，他心水的單位仍未有人相中，而他也認為能買到港島區新盤的機會難得，故用了605萬元買入一個200多呎的單位。

他直言，從沒想過會變身港島人，更有住半山的機會。完成了置業的目標，但Jerry坦言不認同買樓等同成功的看法，「你以為別人表面上負擔得起買樓，但背後是否每個月很辛苦地工作，甚至用整副身家來供樓？」

他認為，這些背後的艱辛沒人知道，甚至導致有股盲目追求買樓的風氣，最後只會苦了自己。「在香港『成功』的定義有很多種，有人認為創業是成功的一種，或是做到專業人士，月入十多萬元，也可視作成功，成功的定義可以很廣闊，買樓也不一定代表成功。」

記者：李瑩