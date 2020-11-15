▲ 美兩黨分治利多於弊 更有利亞洲資產市場？

美國大選完結，無論誰當選總統，政策改變所造成的影響都不大。大選前，大家都以為會出現所謂「藍潮」，即白宮和參眾兩院都由民主黨控制。如果真是這樣，共和黨將利用參議院進行「拉布」，無限期地拖延立法進程，目的是延遲或削弱拜登的政策。

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兩黨分治的利弊

兩黨分治有一些負面的影響，例如新冠肺炎後，財政措施到期而導致經濟復甦力度減弱，但政府卻未能在財政刺激方面達成共識。目前經濟相對穩健，因此破壞尚算有限，但是隨着新冠肺炎在歐美各國惡化，有關影響則難以估計。美國未來面對的風險是政府過於專注處理由選舉引起的法律挑戰，未能對國內的疲弱現象迅速採取應對措施；或者在新政府成立後，由民主黨主導的眾議院與由共和黨領導的參議院未能達成共識，制定出支持經濟的最佳方案。

政府不作為也有正面的影響。拜登除了提出增加政府開支外，還承諾提高稅收，特別是對公司的稅項，推翻特朗普部分的減稅措施。他還提出科技、銀行和能源等多個行業加強監管。這兩項政策都會損害公司的盈利能力，可能會成為股市的重大阻力。

但是，由共和黨領導的參議院支持加稅的機會不大，並且可能會阻止加強監管，從而減低對美國公司的負面影響。

根據歷史經驗，如果美國白宮與國會不是由同一個政黨主導，美國股市往往會表現得更好。在由民主黨人出任總統和國會由兩黨分治時，是美國股市錄得最佳回報（平均每年約14%）的時候。當然，這種出色表現可能只是巧合而已。但是，這至少告訴了我們不應該害怕這樣的結果。

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把握時機增持

那麼，未來幾周和幾個月的情況會如何發展呢？接下來的幾周將繼續點票和展開法律程序，股市短期內仍然會出現調整。我們上一次遇到具爭議性的選舉結果是在2000年，當時最高法院裁決佛羅里達州停止重新點票，並在五周後宣布喬治布殊當選總統。在選舉日最高法院有判決之間的一段時間，美股下跌了10%。

但是，即使歷史重演，也不會改變長期狀況。美國總統的選舉結果很可能在就職日之前已有定案，並且我們相信雙方都會積極推行財政刺激措施。因此，股市一旦回落，長期投資者可藉機增持。

拜登當選對亞洲市場有利

如果拜登當選，我們相信這對包括中國在內的亞洲市場均有利。拜登和特朗普似乎都視中國為戰略競爭對手。我們認為拜登對中國大力施壓，要求中國在做決定時會考慮美國所關注的事情。如果拜登與美國傳統盟友的處事方式一致，可望在各方面都得心應手。我們認為，採取更加靈活的外交政策共同解決問題，可以減低不明朗的情況。

在應付新冠肺炎方面，亞洲相對地處理得當，這意味着該區的經濟增長速度可能比歐美更快。此外，我們預計美元將進一步走弱，這通常與亞洲資產市場表現出色有關。因此，我們仍然偏重估值合理的亞洲（日本除外）和中國股市。至於債券方面，我們也看好亞洲美元債券，因為其收益率（相對承擔的風險）吸引。

最後，我們希望中國繼續向外國投資者開放金融市場，讓更多資金流入人民幣。加上美元疲弱，人民幣在未來幾個月可能會進一步升值。因此，儘管美國大選仍存在重大風險，但最終美國的大選結果會利好美國、亞洲和中國的資產。

（節錄）

【原文：美國國會由兩黨分治 對投資者有利（收費文章）】