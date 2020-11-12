【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）

通脹掛鉤債券（iBond 2020）今日公布認購結果，數字顯示今批iBond有共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超購2.8倍。政府將發行額增加至上限150億元，當中約23萬人獲分配4手iBond，另有約19.6萬人獲分3手或以下。

3手持貨3年穩袋1,800元息

iBond 2020派息與通脹掛鉤，政府的「包底」保證派息提高至2厘，以較高者為準，持有年期為3年，每半年派息一次，以每手1萬元計，一年可以穩袋至少200元利息。如果持有足3年，每手則可以賺取最少600元利息，4手即是合共穩袋2,400元息。

過往首日最低3%升幅

另外，不少認購者會將iBond即日鮮炒賣，過去6批iBond首日升幅最低是3.2%，估計iBond7首日升幅也有3%以上，若投資者成功獲分3手，首日沽出，帳面可賺900元。

想賣出iBond可透過港交所或場外交易（OTC），一般而言，於場外交易沽出iBond，價格不及於港交所沽出，但市民希望於港交所沽貨，需先將債券轉倉到證券戶口，當中涉及額外費用及時間，如果銀行或券商豁免轉倉費的話就更佳了！

iBond 2020將於11月17日掛牌上市。