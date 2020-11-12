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富衛保險：疫下保險需求強勁　首三季人壽保單數量按年升一倍

保險保障 18:13 2020/11/12

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富衛保險：疫下保險需求強勁 首三季人壽保單數量按年升一倍

新冠肺炎疫情持續，市民比以往更關注健康保障。富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑出席活動時表示，截至今年8月，投保醫療保險的保費比上年同期增長90%，相信是與市民更注重健康保障有關。

【疫情期間出行　邊份旅遊保險有提供新冠肺炎醫療保障？：按此

疫下醫療保險需求強勁

王君傑表示，疫情下市民對醫療保險的需求有明顯增長，截至今年8月，投保醫療保險（包括自願醫保及非自願醫保）的保費比上年同期增長90%。他也指，疫情下自願醫保（VHIS）計劃對比一般醫保的銷量出眾，相信與產品受政府認可，及有扣稅優惠有關。至於人壽保險，富衛上半年人壽年化新造保費較同期優於同業平均，而截至今年第三季，人壽保單數量較去期同期增加一倍。

受強制檢疫措施影響，王君傑指，今年內地客的保單數量近乎零，另一邊廂，今年本地市場的保單量有高增長，可望抵銷內地客流失的部分影響，惟保費收入還差一點才可與上年持平，望於未來兩個月可達到追平甚至增長的目標。

香港與新加坡將於11月22日實施「旅行氣泡」協議，王君傑表示，疫情下公司旅遊保險銷售幾乎為零，期望有關協議能增加旅遊保險的銷量，將會研究會否推出針對「旅行氣泡」的旅遊保險，為出行市民提供保障。

【全家投保更慳稅　比較自願醫保家庭優惠：按此

招聘未受疫情影響　冀港澳保險代理增至5000人

王君傑表示，公司整體保險代理的數目並沒有受疫情影響而下跌，現時本港及澳門的保險代理數目逾3,600人，期望可於未來兩年內增加至5,000人，以滿足市場對醫療保險的需求增長，以及準備未來大灣區的業務發展。

對於不同保險公司早前針對國泰裁員而招攬機組人員，他表示，現階段未有專門招募機組人員的計劃，重申歡迎任何界別人士入行，公司現維持恒常招聘，並於明年第一季將舉辦大型招聘活動。

記者：李瑩

欄名 : 保險百科

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