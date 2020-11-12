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【回港易】每日名額5,000個　粵澳合資格港人本月23日起回港免14日檢疫（附預約連結）

精明理財 18:05 2020/11/12

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【回港易】每日名額5,000個　粵澳合資格港人本月23日起回港免14日檢疫（附預約連結）

港府昨（11日）宣布推出「回港易」計劃，由11月23日起，讓身處廣東省或澳門的香港居民回港後可豁免14日強制檢疫。「回港易」計劃將於11月18日上午9時起接受登記，深圳灣及港珠澳大橋香港口岸每日合共設有5000個名額，想知道計劃詳情及申請方法，可留意下文。

【政府4間社區檢測中心收費240元 包含陰性證明書：按此

申請資格：

  • 任何年滿18歲並持有香港身份證的香港居民
  • 18歲以下的香港居民須經其屬香港居民的家長或監護人預約，並需提供香港身份證或其他身分證明文件號碼
  • 回港前14天不曾到過香港、廣東省和澳門以外的地方

名額：

  • 深圳灣口岸：每天3000人
  • 港珠澳大橋香港口岸：每天2000人

返港程序：

1. 回港前網上預約

  • 回港易計劃網上預約系統（網站）逢星期三上午9時至星期五下午6時開放，接受於下星期一至星期日的7天期間的名額申請。
  • 預約時，申請人需在預約系統選擇回港的日期及返港口岸。
  • 名額以先到先得的方式分配，不可轉讓，在回港後或在預約日期後即時失效。

2. 進行病毒檢測並上傳陰性證明

  • 在入境香港當天或3天內，於廣東省或澳門內任何一間獲粵港／港澳兩地政府認可的醫療機構取得新冠肺炎檢測陰性結果證明。
  • 回港的香港居民需在出發前24小時內，透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效核酸檢測陰性結果傳送到衞生署的電子健康申報系統（傳送方法），並填妥其他資料，以獲取「綠色」二維碼。

3. 經特別通道入境香港

在回港時，香港居民必須按預約的日期及指定口岸入境香港，並出示以下資料：

  • 香港居民身份證或其他身分證明文件
  • 成功預約名額的證明（即成功預約登記畫面）
  • 有效的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明

屆時深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸將設特別通道，供獲得「綠色」二維碼的人士使用。如入境人士在提交衞生署電子健康申報表後，獲得「粉紅色」二維碼，表示未能符合所有指明條件，回港後仍需接受14天強制檢疫安排。

需要注意，「回港易」計劃只豁免港人由廣東省或澳門回港之強制檢疫安排。除非已另獲廣東省或澳門豁免，否則港人重新入境廣東省或澳門時，仍須接受廣東省或澳門當時適用的檢疫安排，如14天強制檢疫。如想知道更多計劃詳情，可瀏覽「回港易」計劃網站

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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