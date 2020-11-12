【回港易】每日名額5,000個　粵澳合資格港人本月23日起回港免14日檢疫（附預約連結）

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港府昨（11日）宣布推出「回港易」計劃，由11月23日起，讓身處廣東省或澳門的香港居民回港後可豁免14日強制檢疫。「回港易」計劃將於11月18日上午9時起接受登記，深圳灣及港珠澳大橋香港口岸每日合共設有5000個名額，想知道計劃詳情及申請方法，可留意下文。
【政府4間社區檢測中心收費240元 包含陰性證明書：按此】
申請資格：
名額：
返港程序：
1. 回港前網上預約
2. 進行病毒檢測並上傳陰性證明
3. 經特別通道入境香港
在回港時，香港居民必須按預約的日期及指定口岸入境香港，並出示以下資料：
屆時深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸將設特別通道，供獲得「綠色」二維碼的人士使用。如入境人士在提交衞生署電子健康申報表後，獲得「粉紅色」二維碼，表示未能符合所有指明條件，回港後仍需接受14天強制檢疫安排。
需要注意，「回港易」計劃只豁免港人由廣東省或澳門回港之強制檢疫安排。除非已另獲廣東省或澳門豁免，否則港人重新入境廣東省或澳門時，仍須接受廣東省或澳門當時適用的檢疫安排，如14天強制檢疫。如想知道更多計劃詳情，可瀏覽「回港易」計劃網站。
責任編輯︰曹佩鈞
欄名 : 生活理財