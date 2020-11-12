▲ 【銀色債券2020】新一批銀債保證息提高至3.5厘 點解係「無得輸」？

政府噚日公布最新一批銀色債券嘅詳情，相比iBond，銀色債券注目度都唔算高，咁始終銀色債券只限滿65歲人士認購，受眾範圍唔及iBond。政府將今批銀色債券保證息率由3厘息提高至3.5厘，吸引力更高。對於長者嚟講，積臣認為銀債好抵抽。

新銀債保證息率增至3.5厘

銀債唔算特別複雜，同iBond差唔多，兩者派息同樣與通脹掛鈎，政府提供保證息率，今批銀債係3.5厘，派息以較高為準。新一批銀債嘅3.5厘保證息率比iBond 2020嘅保證2厘息率更高、更吸引。兩者持有年期同樣為3年，每手入場費亦是1萬蚊。

兩者最大分別就係銀債不設二手市場買賣，就係想鼓勵長者長期持有。如果長者想中途唔玩，揸返現金，政府會原價同你贖回銀債。咁如果喺債券到期前，長者百年歸老，銀債會變廢紙？當然唔會喇，銀債會被作為一般財產依法轉讓畀繼承人，即使佢哋未年滿65歲。

銀色債券「無得輸」

點解積臣話抵抽？因為喺𠵱家低息環境，一年存款期嘅港元定期存款最高只有約1厘左右，3.5厘嘅銀債可謂「無得輸」，又睇睇被視為全球最穩健嘅投資資產美國國債，2年期美債孳息率亦只係得0.18厘，近乎無息收，睇返長少少年期，5年期美債，孳息率係0.43厘。

第二，有啲資產嘅長者鍾情買股收息。2016年港府發行第一批銀債，保證息率2厘，當時有意見就話買股票收息賺更多，不過喺呢1年，大家都明白到買股收息都唔一定穩陣，而所謂派息穩定嘅股份，股價亦可以好似受地心吸力影響咁，不斷向下插，收嘅息都未必夠冚帳面損失。但通常一坐艇，散戶就會安慰自己有收息唔怕啦，但好可能幾年都未返到家鄉，跟住又諗好唔好動用流動資金撈底溝貨。

政府送大禮

債券喺積臣心目中，先係較佳固定收益嘅理財工具，買債券最怕係違約，但銀債發行人係香港政府，相信大家對港府嘅財政穩健程度都有個底喇！而且係市面上要搵穩健之餘，又要高息率嘅產品，係現今低息環境已絕非易事。

今年銀債發行規劃由過往30億元大增至100億元。2019年銀債認購，每人平均認購14手，每人最多中6手，由於今批發行額大增3倍，如果認購14手全中，即總額值14萬，持貨3年保證收息1.47萬。積臣可以講，銀色債券真係政府送大禮了！

長者抽調部分資金認購，作為平衡返個收息組合，積臣認為亦不為過。總好過All in某隻收息股份，但又驚好似滙豐突然唔派息咁樣案件重演喇！

銀色債券2020詳情︰

認購門檻︰1956年或之前出生長者

每手認購金額︰1萬元（個人最多認購100手）

持有年期︰3年

年利率︰跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準

派息時間︰每半年一次

認購途徑︰銀行或券商，不接受重複申請

認購時間︰12月1日早上9時至12月11日下午2時

【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。