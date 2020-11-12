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私家醫院兒童病房住院費及陪宿費比較　邊間收費最便宜？

精明理財 18:24 2020/11/12

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私家醫院兒童病房住院費及陪宿費比較　邊間收費最便宜？

本港多間學校相繼爆發上呼吸道感染，政府今日更宣布幼稚園及幼兒中心周六起暫停面授課堂14天。小朋友若身體不適或需留院觀察，本網比較了7間私家醫院兒科病房住院房租及陪宿費。

【仍可接種流感疫苗的診所一覽︰按此

法國醫院收費較便宜　每晚最平730元

若孩子因身體不適需要住院，私家醫院兒童病房每日住房收費介乎730元至4,500元不等，視乎病房等級而定。比較普通房/標準房的收費，當中以聖德肋撒醫院（法國醫院）的收費最為便宜，介乎730元至780元不等，房間可容納3至5位病人。至於半私人房方面，就以聖德肋撒醫院及寶血醫院的收費較為相宜，每晚房租約為1,100元。若想享有更大的私人空間，可以選擇私人房，當中則以寶血醫院的收費最低，每晚1,820元。

部分醫院免收陪宿費

假如幼兒需要留院觀察，可能不適應醫院環境並感到害怕，因此不少家長會選擇在醫院留宿陪伴子女。在7間醫院當中，港怡、養和、聖德肋撒以及仁安這4間醫院的兒童病房收費已包括一位陪宿費用，但當中聖德肋撒醫院只豁免12歲或以下病者家屬之陪宿費。養和醫院、嘉諾撒醫院及寶血醫院會根據房型收取不同陪宿費；而聖保祿醫院則不論房型，劃一收取300元的陪宿費。

除了病房收費外，私家醫院會在入住時收取不同金額的按金，家長宜有相關預算。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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