佳士得月底拍賣Louis Vuitton行李箱　1886年鋅製版本2019年Virgil Abloh設計黑色限量版全屬經典

▲ 佳士得拍賣行於11月27日舉行的「典雅傳承︰手袋及配飾」拍賣當中，將有一系列Louis Vuitton的經典行李箱拍賣。

Louis Vuitton自19世紀起以生產行李箱起家，精湛工藝、優質耐用加上產量少，因此其行李箱一直備受追捧，在拍賣市場更有相當叫座力。佳士得拍賣行於11月27日舉行的「典雅傳承︰手袋及配飾」拍賣當中，就將有一系列Louis Vuitton的經典行李箱拍賣，大家有興趣的話可以參加預展，近距離欣賞這批拍品。

▲ Bernardini Milano改造黑色EPI皮革iPhone音箱附黃銅配件，約於2000年推出，估價$28,000至$38,000。（佳士得提供）

▲ （佳士得提供）

於19世紀30年代，Louis Vuitton由一名製箱工匠學徒出身，後來在他30多歲的時候，成功製作出既創新亦可以疊放的扁平形行李箱而成名，不但獲聘為法國皇后歐仁妮的私人製箱師，更繼而成為貴族階層的首選旅行用品工匠。

▲ 由Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh所設計，此限量版黑色彩虹Monogram Malle Courrier 110儲物箱附銠金配件，2019年生產，估價$400,000至$500,000。（佳士得提供）

▲ （佳士得提供）

當時正直探險家和冒險家時代，他們需要一個耐用的行李箱來保護貴重的財物，Louis Vuitton於是以耐磨的鋅、銅、鋁和黃銅，製作出Explorer系列而大受歡迎，2018年，一個珍罕的鋁製Explorer行李箱便以破紀錄的成交價162,500英鎊在佳士得倫敦拍出。

▲ 罕見鋅製Explorer行李箱，1886生產，估價$300,000至$400,000。（佳士得提供）

▲ （佳士得提供）

大家或許會質疑，Louis Vuitton古董行李箱有別於今天設計嶄新、設有360度旋轉滑輪並講求user-friendly的款式，其價值何在？但正由於產品的耐用性，同時展示出傳統精湛工藝和卓越品質，因此依然深受收藏家歡迎，而且不少人會作為家具或藝術品，藉以提升家居的品味。

▲ 將行李箱化成迷你版的盒形手袋，限量版綠色Tuffetage Monogram Wallet Trunk由Virgil Abloh設計，2020年生產，估價$45,000至$60,000。（佳士得提供）

▲ （佳士得提供）

Louis Vuitton品牌多年來繼續將創辦人製作行李箱的精細工藝及奢華觸感承傳，並不斷為經典款式注入新意，好像現任男裝藝術總監Virgil Abloh於2019，便設計了一個以米高積遜為靈感的Malle Courrier儲物箱，屬行李箱的變奏版，外面飾以霓虹漸變色和Virgil個人最標誌性的「X」圖案，而此項目亦將於今次拍賣中出現，估價約$400,000至$500,000。

▲ 訂製款Monogram Malle Courrier Lozine 100儲物箱附橙色內襯及黃銅配件，約於2010年推出，估價$80,000至$100,000。

▲ （佳士得提供）

至於歷史最悠久、最經典的Explorer行李箱，今回亦有一款極罕見的鋅製版本作為拍賣，於1886製作，極具收藏價值。

「典雅傳承︰手袋及配飾」拍賣info

預展

日期︰11月14-19日

地點︰中環遮打道18號歷山大廈22樓佳士得藝廊

拍賣

日期︰11月27日

時間︰下午12時

地點︰灣仔香港會議展覽中心Hall 3C

Explorer破紀錄成交

▲ 2018年在在佳士得倫敦拍賣會中，拍品中一個珍罕的鋁製Explorer Trunk行李箱，當時估價50,000至100,000英鎊，最後以破紀錄的成交價162,500英鎊成交。（）（佳士得提供）