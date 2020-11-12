▲ 【職場百科】馬雲面相影響職場運？玄學家：多稜角面相 商場較罕見

螞蟻集團上市觸礁引起金融市場震蕩，累升多時的科技沽也借勢捱沽。市場對螞蟻集團上市觸礁有不同揣測，部分歸因創辦人馬雲對內地銀行業的批評引起中央不滿，以不符上市條件為由叫停螞蟻集團上市。

無論你是否喜歡馬雲，馬雲無疑是科技界及金融界市場的一個傳奇人物，有本事令行業及市場翻雲覆雨。

有玄學家研究馬雲的面相，以他奇特的面相與商場運勢的關係。

面相夠怪 多能另闢蹊徑、出奇制勝

研究玄學多年的黃美雲形容，馬雲的面相夠怪，往往能另闢蹊徑、出奇制勝。但問題是肉不能包骨，雖屬奇局，但也辛苦。

多稜角面相 適合從事以下職業

馬雲這「骨感」的身相和多稜角的面相，在商場比較罕見。這組合本宜從事木的行業，即做學問、搞藝術、從事文化、哲學、教育等用腦、用時間、用功夫、在精神上而非物質上的工作。

作為一個變奏，這格局也可以從事火的行業，例如科技、網絡等講求發表、顛覆、速度的行業。木、火同樣都虛虛哋，而火乘風勢（潮流），火業勁吸金，馬雲算是揀對了行業。

銳利眼神 思維敏捷

馬雲這「天賦」再配銳利眼神，頓時「畫龍點睛」，變成一個極為進取的格局，好處是思維敏捷、行動迅速、有急才、有決斷力、有行動力。

但當他覺得自己是「飛龍在天」、得意翱翔時，則容易張揚惹禍。

得意翱翔 易張揚惹禍

十月底上海外灘金融峰會上，他把自己推到浪口刀尖：

1.炮轟傳說銀行是「當舖思維」（但銀行沒有抵押便要承受無限風險）

2.嘲笑巴塞爾協議像「老人俱樂部」（這可能是關鍵死因之一（註））

3.抨擊監管只懂發文件扼殺創科、直指中國金融「沒有系統性風險」，因為壓根就沒有系統。（你說政府不懂監管，阿爺就管給你看。）

天狂必有雨 人狂必有災

有人說：「天狂必有雨，人狂必有災。」

馬雲口出狂言，就死在眼前！（亦有說馬雲是故意在這峰會上劍走偏峰，在上市前作垂死掙扎，希望藉此避過監管，繼續無本生巨利，但就是並非狂言、也是狂賭。）

馬雲不再是馬雲 螞蟻重來也變種

經此一劫，馬雲再不是從前的馬雲。

螞蟻重來，也會是變了種、或拆了骨、或是被監管綑綁的「大閘蟻」，無論估值或盈利均會大遜前身，屆時未必有狂炒的價值。

而馬雲亦由英雄變成了梟雄，其實這更能還原他相格的特色：

一生起伏大 運勢定高低

一生起伏大、變奏偏偏地、有運振翅高飛，冇運撻到貼地；

當然，運再來時，他會拔地而起，像戰鬥機一樣，直衝雲霄，再展辣招。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4