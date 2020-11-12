▲ 大市波動 股壇新手如何減低風險？

隨着美國大選結果明朗化，加上新冠病毒新疫苗好消息傳出，美股市場波幅比前擴大。隨着疫苗研發現曙光，舊經濟股紛紛上漲，相反卻出現科技股逆市大瀉。美股在這風高浪急的時代下，新手投資者在投資路上可以如何減低風險？

建立投資組合 分散風險

股票價格常會外圍因素及市場消息而出現波動，對於未太熟習資本市場運作的新手投資者來說，把資金押注於同一隻個股上，是一件高風險的事。於投資組合內加入不同風險程度的公司或股票板塊，可減低個股因受突如其來的衝擊影響。若新手未能掌握太多美股公司資訊，又或工作太忙未能經常捕捉市場資訊，投資ETF（交易所買賣基金）是一種不錯的選擇，有些ETF可讓你一次過買入多隻股票、債券和商品，適合用於分散投資。

提起ETF投資，大家也可考慮使用AI機械人投資顧問Robo Advisor。與傳統的投資方法相比，機械人投資顧問不受個人情緒影響，投資決定主要是以規則及數據主導。不少研究指出，有紀律地持續投資追蹤大市的ETF，往往能避免決策失誤，有機會比眼光平平的個股投資者獲取更高回報。

善用交易平台提供的基本指標分析

不少股票APP會提供就證券本身及用戶持股的數據，方便分析市況和持倉狀況，大家可多加善用。

統計數據一般有成交量、52周波幅、市淨率、股息率等，資訊一目了然。而用戶投資組合數據方面，一般有回報vs風險、分散程度，另外亦有每日損益、股票市值（持有股票在市場的總價值）、持股盈利等。各種資訊有助新手作參考並分析、快速回應市場變動和作出決定。

做足功課 擅用Social Trading

選擇股票是投資股票最重要的一環，你必須細心分析個別股份，才作出決定。

但作為投資新手，往往可能缺乏投資分析經驗，一些證券交易平台設有社群交易（Social Trading）功能，可助用家追蹤投資成績出眾的投資者，了解他們的投資組合，從中吸收經驗。這些資訊都是根據平台實際交易得出的數據，比起盲目聽從口耳相傳的資訊可能更具參考價值。

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SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。