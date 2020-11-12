  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大市波動　股壇新手如何減低風險？

博客 12:59 2020/11/12

分享：

大市波動 股壇新手如何減低風險？

隨着美國大選結果明朗化，加上新冠病毒新疫苗好消息傳出，美股市場波幅比前擴大。隨着疫苗研發現曙光，舊經濟股紛紛上漲，相反卻出現科技股逆市大瀉。美股在這風高浪急的時代下，新手投資者在投資路上可以如何減低風險？

建立投資組合　分散風險

股票價格常會外圍因素及市場消息而出現波動，對於未太熟習資本市場運作的新手投資者來說，把資金押注於同一隻個股上，是一件高風險的事。於投資組合內加入不同風險程度的公司或股票板塊，可減低個股因受突如其來的衝擊影響。若新手未能掌握太多美股公司資訊，又或工作太忙未能經常捕捉市場資訊，投資ETF（交易所買賣基金）是一種不錯的選擇，有些ETF可讓你一次過買入多隻股票、債券和商品，適合用於分散投資。

提起ETF投資，大家也可考慮使用AI機械人投資顧問Robo Advisor。與傳統的投資方法相比，機械人投資顧問不受個人情緒影響，投資決定主要是以規則及數據主導。不少研究指出，有紀律地持續投資追蹤大市的ETF，往往能避免決策失誤，有機會比眼光平平的個股投資者獲取更高回報。

善用交易平台提供的基本指標分析

不少股票APP會提供就證券本身及用戶持股的數據，方便分析市況和持倉狀況，大家可多加善用。

統計數據一般有成交量、52周波幅、市淨率、股息率等，資訊一目了然。而用戶投資組合數據方面，一般有回報vs風險、分散程度，另外亦有每日損益、股票市值（持有股票在市場的總價值）、持股盈利等。各種資訊有助新手作參考並分析、快速回應市場變動和作出決定。

做足功課　擅用Social Trading

選擇股票是投資股票最重要的一環，你必須細心分析個別股份，才作出決定。

但作為投資新手，往往可能缺乏投資分析經驗，一些證券交易平台設有社群交易（Social Trading）功能，可助用家追蹤投資成績出眾的投資者，了解他們的投資組合，從中吸收經驗。這些資訊都是根據平台實際交易得出的數據，比起盲目聽從口耳相傳的資訊可能更具參考價值。

 

【關於SoFi Hong Kong】

SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。

撰文 : SoFi Hong Kong

欄名 : SoFi HK投資學堂

相關文章

買賣美股勢成熱潮　同你分析點解美股受年輕人歡迎
2020/10/14
買賣美股勢成熱潮　同你分析點解美股受年輕人歡迎
一文拆解現代投資者有何特質 助你精準達成投資目標
2020/10/28
一文拆解現代投資者有何特質 助你精準達成投資目標

最新專欄文章 更多

博客 - 一文拆解現代投資者有何特質 助你精準達成投資目標
2020/10/28
一文拆解現代投資者有何特質 助你精準達成投資目標
博客 - 買賣美股勢成熱潮　同你分析點解美股受年輕人歡迎
2020/10/14
買賣美股勢成熱潮　同你分析點解美股受年輕人歡迎
博客 - 限價盤同市價盤有何不同？投資美股前先要學識交易指令
2020/09/23
限價盤同市價盤有何不同？投資美股前先要學識交易指令
博客 - 【蘋果拆股】美股拆細你要知道的重點
2020/09/02
【蘋果拆股】美股拆細你要知道的重點
博客 - 【投資美股】入市美股 4個你要知的基本知識
2020/08/26
【投資美股】入市美股 4個你要知的基本知識
財富及退休規劃 美股 股票

下一篇文章

企業如何應用全渠道經營提升顧客體驗？　3個銀行業實例話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？
【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？
簡約男裝O.N.S　尋找百年舊布廠推限量古董型牛服裝
簡約男裝O.N.S　尋找百年舊布廠推限量古董型牛服裝
博客 - 【新經濟股】數據庫新星！　高增長新經濟股MongoDB
【新經濟股】數據庫新星！　高增長新經濟股MongoDB
【生活成本】內地生活水平　低生活成本要數這個（YouTuber屎萊姆也在此創業）
【生活成本】內地生活水平　低生活成本要數這個（YouTuber屎萊姆也在此創業）
Netflix《后翼棄兵》大師級顧問設計多變棋局　滿分話題劇為西洋棋世界注入性感
Netflix《后翼棄兵》大師級顧問設計多變棋局　滿分話題劇為西洋棋世界注入性感
博客 - 【新經濟股】靠雲端身份認證起家　高增長股Okta不應錯過
【新經濟股】靠雲端身份認證起家　高增長股Okta不應錯過