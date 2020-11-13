「旅遊達人」謝利積極轉型擁多種收入來源　無懼疫市創業置業（立即睇片）

新冠肺炎疫情重創旅遊業，空服員及機師等紛紛被逼「落地」謀生。旅遊節目主持謝利（Jerry），多年來透過鏡頭帶觀眾周遊列國，在疫情亦需暫別「空中飛人」的生活，他留在香港腳踏實地，工作機會卻有增無減；經濟環境轉差，他更無懼疫市創業置業，這份勇氣從何而來？

旅遊節目一腳踢 磨練應變能力

Jerry畢業後第一份工作是在電視台做娛樂節目主持，惟他按捺不住對世界好奇心，入職一年半後便轉投考空服員，臨與航空公司簽約之際，卻遇到旅行社招聘節目主持的機會，能邊工作邊遊覽世界，正合他的心意。能將興趣變成事業，Jerry滿腔熱血投入，一做便做了十年。

十年間走遍大半個地球，在鏡頭前吃喝玩樂看似輕鬆，但他坦言背後下了不少苦功。「到外地拍攝節目，時間相當緊逼，制定行程、聯絡餐廳、景點或控制預算等，基本上都是我一腳踢。」在外地人生路不熟，拍攝團隊亦只有攝影師及Jerry二人，為了讓攝影師專心拍攝，Jerry逼不得已要學會照顧自己及他人，獨自解決突發問題，使他磨練出迅速的應變能力。

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與危機感共存 積極轉型拓收入

從事幕前工作，隨着入行新人愈來愈多，Jerry預視到自己將會或會有被市場淘汰一天，「總有天我會變老，甚至形象轉差會被人取代，又或是隨着年齡增長，身體再難應付龐大的工作量。」在行內愈資深，卻令他愈感到不安，面對危機感，他選擇先發制人，積極轉型謀出路。

「旅遊」二字早與Jerry劃上了等號，但他未有滿足於現況。與旅行社結束了合作關係後，他成立製作公司，自己聯絡世界各地的旅遊局，拍片剪片一手包辦。進佔網上市場強化自己「旅遊達人」的形象，贏得觀眾關注，令他逐漸成為一名「KOL」（網絡紅人），廣告合作機會接踵而來。

留在香港時，他更為不同品牌活動擔任司儀工作、配音等的工作。擁有多種收入來源，Jerry高峰時可月入六位數字。去年本港社會運動頻繁，令Jerry多了時間留港思考前景，認為獲得工作機會講求機遇，甚為被動，遂與朋友合資於旺角開設健康茶飲店「走杯Cupfy」，經營實業作長綫發展。

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毋懼疫市創業置業 多元化發展保競爭力

疫情期間旅遊業幾乎停滯，旅客無法來港，本地人居家抗疫，Jerry的茶飲店剛開業不久便面臨挑戰。疫情高峰期時生意額大跌四成，收支不平衡更屢次需要「倒貼」，幸有外賣收入才令他們可勉強撐住。

經濟環境明顯轉差，人人擔心飯碗不保時，Jerry他卻因早已轉型而從容應對，工作機會有增無減外，疫市下他更開設網店「JM9」主打防疫及健康產品，更趁樓市回落伺機入市，用605萬元買入西半山新盤的一個200多呎開放式單位，榮升業主。

Jerry無懼疫市創業置業，他指要訣是多年來都會定時為職涯訂立新目標及計劃新的發展，不斷轉型，保持競爭力。「只要在你的定位裏，不斷轉變、多元化，正如現時流行的斜槓族（Slasher），當你面對挑戰時也能找到出路。」

記者：李瑩