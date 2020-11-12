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大家樂晚市羊腩煲2人餐 $159 龍鼓灘海邊BBQ生日壽星免收入場費

精明理財 07:00 2020/11/12

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、大家樂：晚市羊腩煲2人餐 $159

大家樂晚市羊腩煲2人餐，只需$159就可以食到足料羊腩煲，跟餐包括以下配搭：

  • 明爐叉燒一碟
  • 老火湯小菜類 （任選一碟，香爆蔥油雞（半隻） 及燒味雙併除外）
  • 唐生菜一碟
  • 白飯兩碗同中國茶兩杯

加$10更可原煲外賣回家品嚐。

2、龍鼓灘海邊BBQ：生日壽星免收入場費 

龍鼓灘海邊BBQ 燒烤場位於屯門龍鼓灘海邊，提供任食自助BBQ或租爐服務、空調 VIP 房、出租單車、風箏、沙灘排球、羽毛球、堆沙用具。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食場內近40款食品。壽星需出示身份證明文件作實。

地址：屯門龍鼓灘 136 地段 K52巴士總站對面
聯絡：電話 2613 8129 或 Whatsapp 5601 1002

優惠詳情

3、Levi's網店：指定產品 買1送1

Levi's網店雙11優惠，即日至11月15日，精選產品有買1送1優惠。

優惠詳情

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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