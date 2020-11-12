香港杜莎夫人蠟像館 港人專享門票半價優惠 精明理財 10:30 2020/11/12 分享： 香港杜莎夫人蠟像館現正推出優惠，港人購買門票可享半價優惠，只需145元。入場時，需要出示香港身份證以茲證明。 另外，由即日起至12月31日，本地全日制學生憑有效學生證，可於香港杜莎夫人蠟像館正門售票處以優惠價100元購買門票。 購票網站 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 門市限定優惠！點點綠全店85折 今日 門市限定優惠！點點綠全店85折 【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節 全場額外7折 2020/11/11 【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節 全場額外7折 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 2020/11/11 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 2020/11/10 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 2020/11/10 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 著數優惠