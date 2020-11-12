香港杜莎夫人蠟像館　港人專享門票半價優惠

香港杜莎夫人蠟像館現正推出優惠，港人購買門票可享半價優惠，只需145元。入場時，需要出示香港身份證以茲證明。

另外，由即日起至12月31日，本地全日制學生憑有效學生證，可於香港杜莎夫人蠟像館正門售票處以優惠價100元購買門票。

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撰文：hket小編