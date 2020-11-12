  • 24°C
香港時間 : 20201112日 (四) 11:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港杜莎夫人蠟像館　港人專享門票半價優惠

精明理財 10:30 2020/11/12

分享：

香港杜莎夫人蠟像館現正推出優惠，港人購買門票可享半價優惠，只需145元。入場時，需要出示香港身份證以茲證明。

另外，由即日起至12月31日，本地全日制學生憑有效學生證，可於香港杜莎夫人蠟像館正門售票處以優惠價100元購買門票。

購票網站

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

門市限定優惠！點點綠全店85折
今日
門市限定優惠！點點綠全店85折
【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節　全場額外7折
2020/11/11
【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節　全場額外7折
【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
2020/11/11
【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　送山頂纜車來回摩天套票
2020/11/10
香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　送山頂纜車來回摩天套票
Starbucks星巴克周二時尚賞　穿綠色上衣惠顧手調飲品　即享食品8折優惠
2020/11/10
Starbucks星巴克周二時尚賞　穿綠色上衣惠顧手調飲品　即享食品8折優惠
著數優惠

下一篇文章

【交稅優惠】信用卡交稅優惠　用邊張信用卡交稅最着數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕　一文睇晒開幕優惠
【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈　多款產品低至半價（多圖）
【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈　多款產品低至半價（多圖）
【交稅優惠】信用卡交稅優惠　用邊張信用卡交稅最着數？
【交稅優惠】信用卡交稅優惠　用邊張信用卡交稅最着數？
香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　送山頂纜車來回摩天套票
香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　送山頂纜車來回摩天套票
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】