門市限定優惠！點點綠全店85折 精明理財 09:00 2020/11/12 分享： 由即日起至11月15日，於點點綠購買正價貨品便能享有85折優惠。優惠不包括巡迴試食、寄銷產品、購買米券、現金券。 門市一覽 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節 全場額外7折 2020/11/11 【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節 全場額外7折 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 2020/11/11 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 2020/11/10 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 2020/11/10 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 2020/11/09 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 著數優惠