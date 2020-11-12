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門市限定優惠！點點綠全店85折

精明理財 09:00 2020/11/12

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由即日起至11月15日，於點點綠購買正價貨品便能享有85折優惠。優惠不包括巡迴試食、寄銷產品、購買米券、現金券。

門市一覽

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撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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