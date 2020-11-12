▲ 【旅遊氣泡】疫情期間出行 邊份旅遊保險有提供新冠肺炎醫療保障？ -

新冠肺炎疫情在部分國家或地區漸見緩和，多地正準備復甦旅遊業，香港與新加坡的協商的「旅遊氣泡」亦將於11月22日實施，旅客可以毋須檢疫往來兩地。再次到海外旅行，或有重要的理由，如探望年邁的家人、執行重要的工作，非走不可，需往疫症爆發嚴重的高危地區出發，有哪份旅遊保險會保障新型冠狀病毒呢？10Life為大家比較旅遊保險對新冠肺炎的保障。

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有旅遊保險保障新冠肺炎的醫療開支

旅遊保險包含多個保障項目，如意外、醫療、旅程延誤、取消行程、及財物損失的保障。針對新冠肺炎，大家特別關心取消行程及醫療保障。先說取消行程，由於疫情隨時反彈，風險難料，現時只有非常少數的旅遊保險有此保障；如安盛「卓越」優遊樂及滙豐旅遊萬全保，保障因受保人正受香港政府實施的強制隔離檢疫、受保人（或家人/同行人士）在港感染新冠病毒、簽證被拒或航班取消等原因所導致的行程取消。

另一項是醫療保障，若在外國感染新冠肺炎而需要治療，因應不同旅遊國家的醫療收費水平及疫情爆發的嚴重程度，這個風險實在不容忽視。附表顯示，現時仍有不少旅遊保險保障新冠肺炎所導致的醫療費用。消費者要留意前往的國家或地區，選擇適合的計劃，舉例，若要到美英等地區，可能要選較高級別的計劃。

10Life於保險公司網站內取得有關產品之保單條款，進行詮釋，得出上述資訊，但賠償與否，還得看保險公司的最終決定權。最近，保險投訴局就公布，今年首3季，當局便接獲45宗旅遊保險關於新型冠狀病毒的投訴；所以大家在投保前應向保險公司了解新型冠狀病毒的保障（如有）是否切合你的需要。

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由高危地區返港 準備文件不容有失

前往高危地區，出發前要買保險，返港前亦要準備指定文件，才可順利登機。因應新冠肺炎大流行，全球疫情的情況變化，香港政府會不時更新高危地區的國家，截至11月11日，英國、法國、美國等地是高危地區。若由高危地區飛往香港，大家要準備由合資格化驗所或醫療機構發出的2019冠狀病毒病核酸檢測報告，檢測結果是陰性，及香港酒店訂房（入住期起碼14天）的確認書，才可登機。但當中仍有不少學問，筆者有朋友剛從美國回來，在登機時，就遇到其他同機乘客，雖然持有核酸檢測報告，仍被航空公司拒絕登機，所以大家要留意以下幾點：

核酸檢測是在飛機的預定起飛時間前72小時內進行；

該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲當地國家承認或核准；

有關報告是中文或英文。

何謂國家承認的驗所或醫療機構？大家就須向旅遊當地衛生部門查詢。好不容易登機，抵港後，大家隨即在機場再進行一次核酸檢測，視乎飛機抵港時間，你可能要在機場、或者被送往政府的隔離檢疫中心酒店，等候結果。如檢測結果是陰性，大家就可以到自己預訂的酒店，展開14天隔離生活。

以上資訊由10Life提供，僅供參考，其非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：前往疫情高危地區 旅遊保險會保障新型冠狀病毒肺炎嗎？，已獲授權轉載。】

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