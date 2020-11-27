【銀色債券2020】第五批銀債下周二起公開認購 一文睇晒息率、年期、申請方法

第五批銀色債券（Silver Bond）將於下周二（12月1日）起開始接受認購，銀色債券2020的政府「包底」保證息率由3厘提高至3.5厘，吸引力大增，持有年期為3年，入場費為1萬元。

銀色債券2020的息率與本地通脹掛鈎，政府提供「包底」3.5厘保證息率，每半年派息一次，派息以較高者為準。

今批銀債與往過去的銀債一樣，不設二手市場買賣。

今批銀債發行規劃由以往的30億元增至100億元，政府可按需求酌情提高至150億。上一批銀債超購1.64倍，認購人數逾5.7萬人，最多獲分配6手。今批銀債設有分配上限，個人最多獲100手。

由12月1日早上9時起，至到12月11日下午2時，1956年或之前出生的香港居民，可於全港20間配售銀行及20間指定證券經紀認購，重複申請將不獲受理。

銀色債券2020詳情︰

認購門檻︰1956年或之前出生長者

每手認購金額︰1萬元；每人最多認購100手

持有年期︰3年

年利率︰跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準

派息時間︰每半年一次

認購途徑︰銀行或券商，不接受重複申請

認購時間︰12月1日早上9時至12月11日下午2時

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責任編輯︰陳啟昌2朋