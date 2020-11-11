▲ 【理財學堂】馬雲一句說話蝴蝶效應令科技股捱沽？別太神化馬雲

螞蟻集團（06688）上市失敗，宣布暫緩A＋H股上市後，過去一星期的股市大幅波動，初段受到美國總統選舉，拜登「暫時」擊敗特朗普（因為特朗普未認輸，所以仍是暫時）的刺激而大升，科技股的升勢尤為明顯。

但這個升勢只是曇花一現，本周一晚上(9日)傳出，美國藥廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗成功率達九成，市場憧憬疫情有望受控，資金從新經濟股轉移至舊經濟股，美國的科技股馬上捱沽。

本港的中資科技股也難逃一跌！

加強監管「平台經濟」堵現存漏洞

更甚的是，昨日(10日)內地傳出，政府要加強監管「平台經濟」。

簡單來說，就是針對一些透過平台來經營的科技公司，其實，來來去去就是阿里巴巴（09988-SW）、京東（09618-SW）、美團（03690-W）、字節跳動、滴滴、拚多多和快手等龍頭科技股（後幾家未上市或去了美國上市）。

散戶投資者或會疑惑，科技股捱沽，是不是因為螞蟻「死了」，科技股就變天！中央是否針對馬雲，很多政策都好像衝著馬雲而來？

財務策劃師唐德玲認為，不要太神化馬雲的影響力。新經濟運行了一段時間，當中確實有些問題是要解決的，今次的「反壟斷」就是其中之一！

當然，這對於我們小投資者來說，或許不是好事，因為會即時衝擊到股價。

原則上，唐德玲不認為中央要扼殺科技公司對國民經濟的貢獻，現在只是理順一些過程中出現的漏洞而已。