▲ 【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬 擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？

移居海外須考慮保險保障

如果現有資產是用作應付未來數十年生活需要，其大前提是組合價值不能夠有很大波幅，所以在選擇理財工具上要審慎。

首先要保存適當現金為應急錢，假如要維持2年周轉需要，便要保存約168萬元。

現時Oscar有124萬元危疾保障額，一份全面醫療保障，但沒有人壽保障，他應該考慮投保最少等同未償還按揭額的人壽保障，即510萬元。

他太太現時每年保費支出是3萬元，惟包括甚麼保障他則不清楚。

Alvin指，這也是一種風險，尤其是他們要移居海外，二人的醫療保障是否包括海外就醫呢？所以Alvin提醒，他要盡快檢討二人的醫療保障，太太的保障情況更加要了解。

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100法則配置資產增收益

投資資產方面，可應用100法則來配置。股票及派息基金短期便能夠派發收益，但取捨是放棄運用時間再滾存更大價值，本金亦有機會較波動。

而獲得平穩收益方面，投資級別債券類資產、年金及儲蓄型保險等，都能達到這效果。

另外，進取資產及平穩收益資產都重要。

在資產組合中，應該有一部分是能夠令自己安心且有收益的資產。有了這筆資金，其他資產或資金運用相對上能夠更加進取，就算投資失利亦仍然有平穩收益，這便是對退休來說，最基本達到的資產配置效果。

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【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

【原文刊於第680期《iMoney》（收費文章）】