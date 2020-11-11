【子宮頸癌】子宮頸癌病徵有哪些？化療有幾辛苦？過來人周圓圓話你知如何面對：「人愈樂觀，癌細胞愈快消失」

▲ 【危疾】旅遊記者患子宮頸癌 正向心態抗病：「人愈樂觀，癌細胞愈快消失」 -

子宮頸癌、子宮癌、乳腺癌、甲狀腺癌都是較常見於中年女性。到底癌症能否及早發現？治療癌症，是否必經化療這個過程？不幸患上癌症，除了身醫要接受治療外，又應抱什麼心態去面對？

當了十多年旅遊記者的周圓圓，今年2月證實患上子宮頸癌第三期B，她公告天下，向癌細胞正面還擊：「這是治療的第一步。」

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子宮滿布陰影 腫瘤壓直腸

今年1月時周圓圓跟一位久違的朋友飯敘，對方直說她面色很差，臉也瘦削得陷了進去。

「其實我那幾個月消化系統的確有問題，要靠早上飲鹽水才有大便，小便也要良久才去完，懷疑自己有大腸癌，於是留了樣本做大腸檢測。」

她父親是罹患大腸癌過世。

後來更出現陰道出血，2月中她去看家庭醫生，一照超聲波，就發現子宮滿布大大小小的陰影，立即寫轉介信着她看急症。

醫生用手探入陰道，達5cm的腫瘤大到可觸摸到，經檢測後確診為子宮頸癌3期B，癌細胞已擴散。

由於她的腫瘤太大並已擴散，做手術已太遲，只能由化療和電療縮小腫瘤，減輕子宮內腫瘤壓着直腸的痛苦。

▲ 作為旅遊作者遨遊天下，踏足一般人較少機會到的地方，嘗試不同的活動，豐富了人生。（湯炳強攝）

歷經6次化療 曾一晚肚瀉20多次

她共做了6次化療，無數次電療。

她說最煎熬的是每次化療，麻醉要「打豆」（靜脈輸液），針管粗大，長時間手不能郁動。每星期要抽幾筒血，後期抽到連血管沒有一條完好。

她也試過初期做化療時，聞到煮餸味想嘔吐；最慘痛是做電療會影響大腸蠕動，出現肚瀉，試過一晚肚瀉20多次，要食醫生處方的止屙丸才能入睡。

▲ 確診患病後因經常要抽血，她手上滿布抽血針孔的痕迹。（湯炳強攝）

正向心態抗病：「人愈樂觀，癌細胞愈快消失」

身心的苦不只是自己，接受化療時，在醫院她見盡羸弱不堪的癌症病人。

一個20多歲的少年人患上胃癌，頭髮全掉，癌症病人覆診前兩天須抽血，了解身體的健康指數，如血小板指數、有否缺乏鉀質等，並獲處方一粒止嘔丸。

那少年人每次都吞不下，連說話的氣力都沒有。令我很心痛，有時你想醫都未必有得醫。又或者一些患者，認為自己醫不好，負面抑鬱低落，這也令我很感觸。 所謂心態影響病情，癌細胞最鍾意欺負憂愁的人，人愈正面愈樂觀，癌細胞就愈快消失。

自從療程完結，周圓圓的體重已逐漸回復正常，除到醫院覆診和每星期去看中醫調理，亦開始參與工作上的品牌活動。

不過化療後出現一些副作用，例如腳痺和腫脹，上落樓梯膝蓋無力，要拿着手杖小心慢行。

電療造成的肚瀉，現時靠中藥調理，情況逐漸有好轉。

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患癌的啟示：恒常檢驗、維持健康生活習慣

工作關係，令她常身在異鄉，在港時間不多，也很少關顧自己的身體，沒有做過身體檢查，到發現有病時已到嚴重的地步。

以此為鑑，她寄語人要有警覺，早作準備，恒常檢驗更不能忽視。

我沒有買醫療保險，要依靠政府醫療醫病，本來有點擔心，但我這段時間遇到的醫護人員都好專業，令我在治病時沒太多的不安。

她說，癌症最可怕之處是要一個人面對痛楚、未知的前景，看着手上滿布針孔，但熬完近3個月的治療後，癌細胞是否都消滅淨盡？

將來會否重臨，要再一次經歷，自己能否再勇敢面對？連串問號，她惟有從正面思考。

其實就算醫生都未必對癌症百分百掌握，沒有吸煙，也患肺癌、鼻咽癌的時有所聞，那麼只有盡量生活得健康，懂得揀選對身體有益的食物，裝備好自己。

她屈指一算，曾走遍世界200多個地方，念天地之悠悠，周圓圓直言，死也無憾也不害怕。

抗病，也抱持旅遊記者的開闊豁達本色。

作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺