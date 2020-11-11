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美國10大最快樂公司排名　Zoom登榜首

個人增值 15:55 2020/11/11

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美國10大最快樂公司排名　Zoom登榜首

打工仔每日長時間留在辦公室，如果可以擁有一個快樂的工作環境當然是一件樂事。最近美國有職場研究調查公司訪問逾1,000萬名員工，評選出員工幸福感最高的10間公司，結果由雲端視像會議軟件公司Zoom Video Communications榮登榜首，而Microsoft及Apple則分別佔據第3及第5位。

【疫情新常態 遙距工作辦公室須並存︰按此

據美國消費者新聞與商業頻道CNBC報道，美國職場研究調查公司Comparably根據全美5萬間公司的1,000萬名員工提交的職場幸福調查問卷，評選美國10大最快樂公司。調查根據員工對薪酬、工作與生活平衡、福利以及整體文化等問題的回應，確定哪些公司為員工提供最佳的整體體驗。

而在去年美國求職網站Glassdoor發布的全美100強CEO榜單上，Zoom行政總裁袁征（Eric S. Yuan）亦曾被評為全美最佳CEO。有員工留言形容管理層「謙虛、有遠見及聰明」，而公司亦將快樂帶給客戶及員工。亦有人形容，Zoom的公司文化就像一家人，每星期提供4餐午飯、假日工作有補水，管理層對員工給予很大的支持。

CEO以員工需要 作出發點

新冠肺炎疫情期間，視像會議平台迅速成為與朋​​友、家人和同事保持聯繫的首選工具。Zoom表示，單單是3月份，其每日平均會議參與人數，已由12月的1,000萬人增加至2億人。袁征早前接受媒體訪問時表示，今次疫情或令僱主和企業改變想法，將來每周至少一天在家工作，並非不可行。

外界認為，袁征以考慮員工的需要為出發點，讓員工在家工作，不但可保障他們避免病毒傳播的風險，同時讓員工對公司更有歸屬感，他們會為自己在公司工作感到自豪，以及願意將自己的公司推薦給朋友。

責任編輯：蕭寶玲

欄名 : 職場百科

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