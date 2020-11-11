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【交稅優惠】信用卡交稅優惠　用邊張信用卡交稅最着數？

精明理財 16:14 2020/11/11

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臨近稅季，銀行除了推出一般的稅務貸款外，亦推出不少信用卡交稅優惠。透過信用卡交稅，部分銀行提供簽帳回贈優惠，部分則設有分期攤還的服務。有意用信用卡自製分期交稅，邊張信用卡最抵？

【稅貸優惠比較　邊間銀行稅貸實際年利率最低？：按此

恒生銀行：分期繳稅 定額手續費低至100元

即日起至11月30日，以恒生信用卡於e-Banking網上交稅後可申請「簽帳及消費分期」計劃將稅項分期攤還，可選擇將稅項以6或12個月分期。網上交稅設有「一筆過手續費」，手續費按交稅金額及分期計劃而定，手續費低至100元起，優惠適用於繳付個人或第三者之稅款。

Citibank：信用卡繳稅享達或以上簽帳回贈

即日至2021年2月28日，憑Citi Mastercard信用卡於網上理財或Citi Mobile App累積繳交3萬元或以上稅款，並累積1000元或以上的合資格零售簽帳，可享600元的簽帳回贈。

同時，憑Citi信用卡透過簽帳「分期更好使」計劃分期攤還繳稅金額，可額外獲得300元的簽帳回贈及高達2%無上限獎賞。

【轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項：按此

中銀信用卡：分期繳稅  手續費低至1.25%

由即日起至2021年4月30日，用中銀信用卡以網上銀行或銀通自動櫃員機繳交稅達3,000元或以上，可選擇做6或12個月的免息分期供款，可享一次手續費低至1.25%。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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