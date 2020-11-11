▲ 【生活成本】內地生活水平 低生活成本要數這個（YouTuber屎萊姆也在此創業）

香港生活成本不低，不少銀髮族甚至年輕的打工仔，都會考慮退休後移居到生活成本較低的國家或城市居住，如泰國、馬來西亞等東南亞國家。隨著大灣區規劃綱要出台，移居到大灣區或是大灣區工作生活，也是不少港人考慮範圍之列。

不過，隨著內地經濟發展迅速，也有指內地生活水平也不輕。到底移居內地可以有哪些選擇？

成都外號「成姆斯特丹」

專欄作家李照興分享友人間的見聞，他指，「成姆斯特丹」的外號不是白來的，不少夜場都氣味橫飛。

據蒲友講，今年因為基圈朋友都去不了泰國，所以不少活動及聚會都改到成都。而在大街商場，同性把臂同行或間有親熱，在這裏都很平常。

也就更不奇怪，之前能容得下全國基圈中名氣響噹噹的MC Club，開了多年，直至最近內裏大膽的行徑被人曝光才歇一陣。

成都生活成本低，樓價低

他表示，有朋友搬了過來，可能未過蜜月期，都讚不絕口，主要生活成本低，樓價低。

新盤開售，都只是二、三萬一平方米，當然是新開發地段，但地鐵已發展得不錯，所以對想住大城市的年輕人而言，還是挺吸引。

據其朋友說，住慣北京、上海，到成都，除了成本可慳，生活質素也提升不少，吃的好、玩的好。

四川旅遊資源好

聽落最大的吸引，其實是周邊四川的旅遊資源太好，現在公路基建造得好（高鐵去高山區則建得較艱難），如果開車往川西川北，幾個小時基本上就另有藏區風味。

以一藏族朋友康巴漢子為例，在川西開民宿，孩子上學和生活在成都，每次從旅遊區到成都也就開四、五小時車。

一邊民宿中是打坐洞穴、唐卡工作坊，另一邊是成都花花世界，轉換頻道無誤。

YouTuber屎萊姆由香港到成都創業

擁有逾36萬YouTube訂戶的YouTuber屎萊姆，早於2014年已在中國成都創立Play Lazy遊戲公司。並多次在Youtube上傳以四川辣王為賣點的影片。