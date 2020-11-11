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先住後付的注意事項

博客 11:26 2020/11/11

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一手樓市銷售暢旺，但另一方面，市場仍有約1萬個已落成的一手單位有待出售。個別發展商為刺激此類單位銷情，推出名目不同的「先住後付」計劃。容許買家支付少量訂金後入住單位，在較長時間後才正式完成交易。此類對買家甚為吸引，但也有不少地方要留意。

不同發展商的不同項目，推出的先住後付安排都略有不同，但大致上的方向一樣：買家與發展商簽署臨時買賣合約、支付少部分樓價後，便可入住單位。待指定日期（常見的是1至3年內），才正式完成交易。

對買家，尤其是換樓客的吸引之處，是不必同時支付兩筆的住屋開支。現實中，換樓客面對的一個問題，是舊居仍有按揭要按月還款，在為新居申請按揭時，牌面上便有兩筆按揭在身，新居的按揭成數需下調一成，壓力測試也較為嚴格：要求2個按揭的總供款不逾月入4成、「加3厘」的壓測，供款不逾月入5成。大大增加一般打工仔採用「先買新居，再賣舊居」此一策略的難度。

「先住後付」的安排，將新居成交期押後，令「先買後賣」的換樓策略，在按揭難度上大大減少。此外，買家可在遷入新居後才放售舊居，中間不必另覓短期居所，減省不少麻煩。

但此類安排也有一定風險，最明顯的是按揭估價。由於正式成交期延後，「先住後付」便類似於樓花的建築期付款安排—買家會在較後時間才申請按揭、完成交易。因此，先住後付也會面對樓花建築期付款安排的同類風險：萬一在簽署臨約後，樓價下跌，銀行按揭估價不足，買家便需要另行籌措資金完成交易。
 

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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