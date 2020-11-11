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【雙11】HKTVmall購物可享95折？　雙11網購用邊張信用卡最抵？

精明理財 13:50 2020/11/11

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【雙11】HKTVmall購物可享95折？雙11網購用邊張信用卡最抵？

一年一度的「雙11」購物節又來了，除了各大商戶提供優惠外，更可配合不同信用卡的網購回贈優惠，實行平上加平！另外，部分商戶亦有與信用卡合作推優惠，慳啲錢又可以掃多幾件貨啦！

【延伸閱讀】【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節　全場額外7折

滙豐Red信用卡—4%回贈

以滙豐Red信用卡於網上簽帳可享4%獎賞錢回贈，無最低簽帳要求及無回贈上限。

渣打Simply Cash Visa卡—1.5%回贈

以渣打Simply Cash Visa卡於綫上綫下消費，以港幣簽帳可享1.5%現金回贈；外幣簽帳可享2%現金回贈，並沒有回贈上限。

東亞銀行i-Titanium卡—3.4%回贈

以東亞i-Titanium卡每月累積網上簽帳達1,800元，可享3%的i-Dollar回贈，加上0.4%基本簽帳回贈，簽帳滿指定金額即可享3.4%回贈；每月最多可獲200元現金回贈。

除了上述信用卡網購回贈優惠外，部分信用卡更與商戶聯手推出折扣優惠或現金回贈優惠。

Citi HKTVmall信用卡－HKTVmall購物享95折及5%Mall Dollar

在11月12日，以Citi HKTVmall信用卡於HKTVmall消費，並於付款時輸入優惠碼「citihk95」，當日任何消費享95折以及5%Mall Dollar。

中銀淘寶World萬事達卡－淘寶購物免手續費

  • 以中銀淘寶World萬事達卡於淘寶購物，毋須手續費；
  • 在11月11日，憑全新中銀淘寶World萬事達卡購物滿300元即減30元，設15,000個名額。

DBS COMPASS VISA－淘寶、天貓高達3%回贈

憑DBS COMPASS VISA於淘寶及天貓購物，可賺高達3% COMPASS Dollar回贈。

滙豐信用卡－友和網店滿1500元減200元

由即日起至11月30日，於友和YOHO網上商店單一消費滿1,500元（不包括運費），以滙豐信用卡付款並輸入優惠碼「HSBC2020」，即減200元。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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