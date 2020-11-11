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【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？

博客 13:40 2020/11/11

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【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國可行嗎？

月入幾多先叫多？月入多又是否身家一定多？一名從事IT業的高層月入11萬元，但每月家庭支出已佔其月入超過六成，每月開支達7萬元。在經濟環境欠佳，憂慮隨時失業沒有收入，希望重整其理財規劃，更打算移居生活成本較低的泰國生活。是否可行？

【背景】

  • 年齡：46歲
  • 職業：IT業務發展高層
  • 家庭：已婚、沒有子女、要照顧父母

【每月收支】

  • 收入：11萬
  • 家庭及個人支出：（2.65萬）
  • 按揭還款：（3.3萬）
  • 保險保費：（0.9萬）
  • 強積金供款：（0.15萬）
  • 每月盈餘：（4萬元）

【現有資產】

  • 定期及存款：500萬
  • 股票及基金：312萬
  • 保單及退保價值：35萬
  • 強積金累算權益：140萬
  • 自住物業：1,140萬
  • 父母物業：954萬
  • 未償還按揭：(510萬)

若沒有收入   現有資產足夠花13年

不論Oscar最終是否會移居泰國，Alvin先和他分析其現時的財政狀況。

現時他家庭支出每月要7萬元，扣除物業，他有987萬元資產。假設其支出及現有資產價值都不變，這筆資產足夠花11.75年。

實際上，未來有些支出會比現時降低，例如日常與工作有關的支出，以及部分保險單的保費及強積金供款等，所以相信以目前的資產，可以運用到更長的時間，至未來13年都沒有問題。

59歲花光現有資產後　宜考慮如何利用物業製造現金流

當13年後，如果Oscar已用盡現時資產，他已59歲，手上剩下的資產便是兩個物業。

到時父母健在的話，年紀亦已達90歲以上，否則他們居住的物業會由Oscar承繼，他到時可以藉此製造現金流。

其實不論到時父母是否健在，他也可以選擇透過安老按揭等形式獲得穩定收益，或是賣出套現一筆資金再做投資。

利用物業資產套現　可供10年生活費所需

如物業價值不變，從父母的物業套現的資金，能夠成為之後10年的生活費，到時Oscar近70歲，他手上餘下的資產便是自住物業，他亦可透過安老按揭或是賣出套現來製造收益。

同樣假設生活費維持不變，這筆資金又可以用多10年，用完後已到80歲了。

整個推算是假設資產完全沒有增值及支出沒有降低的情況，但若在30至40年的投資時間，資產管理得宜，應能夠穩定地增值。

如何利用現用資產規劃退休生活？請到【下一頁

【延伸閱讀：單身女公務員擁千萬元資產 55歲提早退休怎安排？：按此

 

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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