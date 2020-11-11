【退休規劃】月入11萬IT人每月家庭開支7萬　擁近千萬資產冀退休移居泰國是否可行？

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【生活成本】內地生活水平 低生活成本要數這個（YouTuber屎萊姆也在此創業）
月入幾多先叫多？月入多又是否身家一定多？一名從事IT業的高層月入11萬元，但每月家庭支出已佔其月入超過六成，每月開支達7萬元。在經濟環境欠佳，憂慮隨時失業沒有收入，希望重整其理財規劃，更打算移居生活成本較低的泰國生活。是否可行？
【背景】
【每月收支】
【現有資產】
若沒有收入 現有資產足夠花13年
不論Oscar最終是否會移居泰國，Alvin先和他分析其現時的財政狀況。
現時他家庭支出每月要7萬元，扣除物業，他有987萬元資產。假設其支出及現有資產價值都不變，這筆資產足夠花11.75年。
實際上，未來有些支出會比現時降低，例如日常與工作有關的支出，以及部分保險單的保費及強積金供款等，所以相信以目前的資產，可以運用到更長的時間，至未來13年都沒有問題。
59歲花光現有資產後 宜考慮如何利用物業製造現金流
當13年後，如果Oscar已用盡現時資產，他已59歲，手上剩下的資產便是兩個物業。
到時父母健在的話，年紀亦已達90歲以上，否則他們居住的物業會由Oscar承繼，他到時可以藉此製造現金流。
其實不論到時父母是否健在，他也可以選擇透過安老按揭等形式獲得穩定收益，或是賣出套現一筆資金再做投資。
利用物業資產套現 可供10年生活費所需
如物業價值不變，從父母的物業套現的資金，能夠成為之後10年的生活費，到時Oscar近70歲，他手上餘下的資產便是自住物業，他亦可透過安老按揭或是賣出套現來製造收益。
同樣假設生活費維持不變，這筆資金又可以用多10年，用完後已到80歲了。
整個推算是假設資產完全沒有增值及支出沒有降低的情況，但若在30至40年的投資時間，資產管理得宜，應能夠穩定地增值。
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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士
欄名 : 你財策劃師