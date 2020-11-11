【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節 全場額外7折 精明理財 10:30 2020/11/11 分享： Cath Kidston網店推出11.11網上狂歡購物節，只要輸入指定優惠碼，全場貨品（包括正價、減價及新到貨品）均可享7折優惠！ 同時，多款熱賣系列包括腕錶、床品套裝、寵物系列都可享7折優惠！只需於結帳頁面輸入優惠碼「DOUBLE11」即可享7折優惠！ 此外，Cath Kidston更推出新會員優惠，註冊（按此）成為網店會員，可領取總值$1111網店優惠券。 購物網站 ▼點擊圖片放大 +3 +2 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 今日 【驚安之殿堂】DONKI將軍澳店今日開幕 一文睇晒開幕優惠 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 2020/11/10 香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 2020/11/10 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 2020/11/09 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈 多款產品低至半價（多圖） 2020/11/09 【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈 多款產品低至半價（多圖） 著數優惠