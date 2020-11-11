【雙11】Cath Kidston 11.11網上狂歡購物節　全場額外7折

Cath Kidston網店推出11.11網上狂歡購物節，只要輸入指定優惠碼，全場貨品（包括正價、減價及新到貨品）均可享7折優惠！

同時，多款熱賣系列包括腕錶、床品套裝、寵物系列都可享7折優惠！只需於結帳頁面輸入優惠碼「DOUBLE11」即可享7折優惠！

此外，Cath Kidston更推出新會員優惠，註冊（按此）成為網店會員，可領取總值$1111網店優惠券。

購物網站

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

撰文：hket小編