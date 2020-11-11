Pizza Hut+$1多1個批　Crocs網店買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Pizza Hut:+$1多1個批

現凡惠顧堂食或外賣自取滿$150，即可加$1換購「芝士煙肉」或「錦繡至尊」普通批一個！優惠適用於星期一至日 (公眾假期除外)，只適用於香港必勝客分店 (活@KCC及峻巒分店除外)，可選鬆厚批®️/薄脆批®️/三藩市式手藝批，批底升級至芝心批或芝脆批+$19/+$23。優惠不可與其他優惠同時使用，包括Pizza Hut會員/金會員9折優惠/長者卡/員工証/JSA會員/恒生enJoy卡。

此外，外送速遞都繼續雙重優惠！於星期一至五 (公眾假期除外)惠顧外送速遞滿$350，即減$40，更可其他優惠一齊使用 (包括金會員折扣)！



Pizza Hut網上落單

2、Crocs：網店 11.11購物狂賞祭 買1送1

Crocs網店 11.11優惠，精選多對男﹑女及童裝鞋款進行買1送1優惠。減價鞋款接近250對，價錢由$148起，低至42折，買1送1優惠，平均一對鞋只需$74。



買1送1優惠，由自由配搭，無需同款，只要記得將2件貨品放入購物車就得啦，總額會自行扣減其中價錢較低貨品。

Crocs網店

▼ 點擊圖片放大 +2

3、UA Cinemas：會員正價戲票買1送1優惠

UA Loyalty Club會員或者Art House Loyalty Club會員 ，親臨任何一間香港UA戲院票房，購買成人正價戲票，即可以享用買1送1優惠。

優惠適用於即日起至12月18日內之電影場次，受條款及細則約束，不適用於《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》電影場次，優惠詳情

撰文：hket小編