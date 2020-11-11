▲ 【新經濟股】數據庫新星！ 高增長新經濟股MongoDB

上一篇介紹了新經濟股Okta（美：OKTA），今篇介紹另一隻新經濟股MongoDB（美：MDB）。

MongoDB︰數據庫專家

MongoDB是數據庫專家。傳統數據庫多數採用SQL（一種關聯式資料庫查詢和程式設計語言）為基礎，數據以欄列的表去儲存。而MongoDB的則為NoSQL數據庫，不用SQL技術的非關聯式資料庫。數據以Key value方式儲存，每筆資料各自獨立，所以可打造出分散式和高擴充能力的特性。

與SQL數據庫相比，MongoDB的NoSQL數據庫不需要設計架構，用起來更省時及更易於擴大規模。在速度上較傳統數據庫快很多倍。

據IDC預計，數據庫市場到2020年將達到710億美元，到2023年更增至970億美元。MongoDB服務有其優勢，雖然不預期傳統數據庫會被取代，但增長的空間卻很大。

▲ MDB提供NoSQL數據庫服務。

雖然自2017年上市來暫時未曾錄得盈利，但近幾年收入增長均達4成以上。截至7月底的第三個財季，公司總收入1.38億美元，按年升39%。其中訂閱收入1.32億美元，按年上升40.7%，佔總收入96%。提供顧問及訓練的服務收入為580萬美元，按年升11.3%。

兩大主要訂閱服務

Enterprise Advanced及Atlas是兩項主要訂閱服務。

1. Enterprise Advanced︰是可以於雲端、安裝在辦公室內部及混合環境的綜合服務，包括自主商業數據庫伺服器、企業管理功能、圖像使用介面、分析整合、技術支援及使用平台的商業牌照。第三季佔總收入44%，按年升66%。

2. Atlas︰為多雲端數據即服務，亦可額外買企業功能服務。第三季佔總收入51.6%，按年升24.5%。

客戶持續增加

截至7月底，公司有2萬名客戶，較1月底的1.7萬名顯着上升。於第三季，貢獻超過10萬美元或以上年度經常性收入（Annualized Recurring Revenue）及月度經常收入（Annualized Monthly Recurring Revenue）的客戶數目，為819名，較去年同期622名。反映更多客願意提高開支。

未來增長一個方式是繼續透過免費數據庫Community Server去吸引程式員試用。實際上，很多付費客戶也是由此轉化。

MongoDB的市銷率近28倍，為近5年高位，但若更多企業朝數碼發展，將加大數據庫需求

▲ MDB上市3年，股價大升近700%。

新經濟股Okta分析，按︰【上一頁】了解