▲ 【收息股】領展(00823)股價造好 疫市下領展派息增加 股息率4厘 值得買入收息嗎？

領展（00823）增加股息派發，吸引資金買入，帶動領展股價造好，早段升近4%，觸及70元水平，以領展現價計，股息率逾4厘。領展深受不少喜愛收息股的散戶所愛，現價吸納領展可以嗎？是否適合買入？領展長遠前景又如何？

領展剛公布半年業績，截至9月底止，收益及物業收入淨額有所下跌，惟每基金單位中期分派增長0.1%至141.65仙。領展於公布業績後股價造好。

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理財專家龔成：現價可買入 作長綫投資

證券持牌人、專欄作家龔成指，領展屬於有質素的公司，可用作長綫投資及收息，但不建議短炒。

他指領展股價處於合理水平，可於現價買入，惟他建議投資者可分2至3批買入，現價買入後，可待股價下跌5至10%後再加注，會較為穩陣。

疫情下不少公司的收入大減，惟龔成指收息股屬長綫投資，不需要過分着重中短期問題，重點是該公司的長遠派息是否穩健以及有增長空間。

他續指，領展持有的商場具質素，而地點、人流不俗，出租率更達96%，長遠而言，毋須過分擔心。

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賺息蝕價風險不高

不過，部分投資者或會擔心出現「賺息蝕價」的問題。

龔成認為，領展現價合理以及公司業穩健，不太擔心出現股價長遠下跌的情況。股價處於合理水平以及股息回報不俗的情況下，用作長遠收息是不錯的選擇，賺息蝕價的風險亦不高。

他解釋，比起其他房託，領展增長力較高，前景亦正面：

其一，在疫情之前，領展管理層提及有一個5年計劃，為多個商場進行翻新。雖然不知道疫情會否影響翻新進度，但他相信這是領展長遠的目標。當商場進行翻新後，意味着商場的價值有可能會提升，而租金亦有可能上升，連帶股息都有可能會增長。

其二，領展現正打算開發其他地方的物業市場，買入一些優質物業作長期持有及收租之用，亦是領展另一個增長動力。

記者：曹佩鈞