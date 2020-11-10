▲ 疫情激發香港和東南亞地區企業創新

歷史告訴我們，福禍相依，最好的點子往往在危機中誕生。在過去數十年，各行各業的例子俯拾皆是。事實上，不少危機到最後都會產生積極的結果，相信這次新冠疫情亦不會例外。

從字面上理解「危機」，有危便有機，正正巧妙地表達了危機的本質。沒有人會主動祈求危機出現，但我們很難全面否定危機的存在價值──危機所帶來的機會能長遠地改善人們的生活和福祉。

這些例子比比皆是，例如70年代全球石油危機淘汰了耗油量大的車輛；愛滋病毒流行催生出新型抗反轉錄病毒療法；全球氣候變化一直推動着農業技術和清潔能源發展；數以千萬計曾經沒有銀行帳戶的人，現在可以通過流動裝置使用金融服務。

那麼在新冠疫情過後又會是怎樣的光景呢？曠日持久的疫情的影響已日漸浮現，而當中有些影響將會是長久而深遠。我們看到在疫情肆虐期間，大大小小的公司都迅速應變，紛紛因應疫情而推出相關產品和服務，從醫療保健、金融服務、電子商務、零售、娛樂到飲食等行業，均各施各法，務求滿足群眾當下的需求。

數碼化蔚然成風

疫情令大企業和小企業之間的差距縮窄，令規模小而能靈活變通的企業變得更具競爭力。這點在品牌效應影響有限的行業中更為顯而易見。平日藉着與客戶親身互動而突圍而出的企業，現在可能需要與擅於為客戶提供出色綫上體驗的公司競爭。

凡事總有例外。有些大公司在適應環境轉變時應對自如。例如今年6月，數間大型保險公司獲保險業監管局授權推出虛擬視像會議工具，讓旗下的經紀可以繼續與客戶保持聯繫。在海外，新加坡公司Grab憑藉數碼支付、金融服務和按顧客需要而提供的物流服務，成功減低疫情對業務的影響。有些公司則透過與其他本地公司結盟，以互相支持，渡過難關，例如運輸公司Lalamove與旅行預訂平台Klook合作，在本地餐廳於晚上間斷關閉的情況下，為留家抗疫的港人送上熱騰騰的食物。

疫情下的一大趨勢是數碼化進一步加速，影響無遠弗屆，處處體現到在家工作、金融服務、購物、新聞和娛樂等生活細節中。總體而言，網上服務使用量節節上升。疫情期間諸如亞馬遜、阿里巴巴、騰訊、Netflix和Zoom等的大企業紛紛成為大贏家，實在合情合理。

根據滙豐銀行的最新一項調查，絕大多數決策者（94%）同意，這樣的時期讓企業可以透過利用科技增強業務。是項調查訪問了來自於全球14個市場（包括香港）的2,600間公司。

初創公司引領科技革新

初創公司引領時代科技革新，而由大型企業出資或與大型企業合作的案例愈來愈多。其中押注數碼化未來的企業業務表現更佳。在封城措施影響下，網上購物激增，網上零售商、電子支付服務供應商和專門處理城內食物及貨物送遞的物流公司因此而受惠。

不少香港和東南亞公司在較少人留意的領域大放異彩，早已適應新環境並從中獲利。EventXtra推出了虛擬展覽解決方案和活動管理平台，以協助公司將實體活動移師至網上。隨着疫情發展，這種趨勢漸成氣候，該公司在2020年上半年的收入因而按年大增300%。

遙距學習平台Find Solutions Ai透過人工智能和人臉識別軟件，讓教師可以了解學生的學習進度。該公司的服務需求在疫情下大增，在今年第二季期間，使用該軟件在網上學習的學生人數和其使用時間分別較與去年同期增長70%和150%。

另一個例子是Time Creation旗下平台FindDoc，針對當前疫情而推出的視像診症功能，為顧客提供一站式醫療諮詢體驗，讓顧客可透過視像會議和錄影工具與醫生對話，服務範圍涵蓋網上預約、醫療諮詢和藥物送運。

尚有許多未知的危險因素

話說回頭，所謂「危機、危機」，除了機會，危險仍然不容忽視。例如，召車業和旅遊業仍深受需求低迷困擾，而奢侈品實體店門可羅雀亦令獨立設計師和零售商不得不重新思考其經營策略。他們的經營模式正備受考驗。這證明了對於不少初創公司來說，只有一道板斧是十分危險的事，因為只要一旦環境轉變，他們便可能在一夜間被時代的巨浪淹沒。

更顯而易見的是，政府和投資者不希望因為疫情而永久地失去一眾擁有好主意、靈活性和聰明策略的公司。所有人都逐漸看到曙光─只要熬得過這一關，大家將會變得更強。

對於已站穩陣腳，並獲得第二、第三輪融資的初創公司而言，今次疫情提供了一次機會來證明自己在艱難時期中的應變和管理能力，對於潛在投資者別具吸引力。

香港教育科技公司Snapask以先進人工智能技術將學生和導師連繫起來，近月來服務需求明顯急增。今年2月，這間公司從一群亞洲投資者籌得3,500萬美元。

新加坡金融服務和數據平台GoBear在5月時疫情高峰期期間從現有投資者籌集了1,700萬美元，公司累計集資額達9,700萬美元。在旅行保險的需求減少下，GoBear將業務重心轉移至保險和貸款產品上。

另一邊廂，財富管理和個人理財應用程式公司StashAway，亦成功在疫情期間籌得取新資金。該公司在7月的C輪融資中籌集了1,600萬美元。

電競業是其中一個意外地在疫情中受惠的行業。遊戲開發商Animoca從這波電競熱潮中受惠，於今年7月成功籌得420萬美元，得以開發以區塊鏈為基礎的遊戲，讓玩家可在遊戲中購買道具並長期保存，並可與其他玩家交易，將道具轉售予其他玩家。

在公司努力探索新營商模式和尋找新資金的同時，人們的習慣在疫情期間也默默發生變化。許多人反思自己的生活方式和習慣，包括需要更多運動、改變飲食習慣、關注精神健康，以及更仔細地審視健康措施等。此外，許多人在封城期間被迫使用電子商務、網上購物和數碼金融服務，及後成為了新常態，企業因而更需要通過數碼渠道與他們溝通。

以上種種因素，正為市場的新參與者提供龐大商機。初創公司往往非常靈活，從根本意義而言它們就是問題解決者，因為大多數初創企業本身就是為了解決問題而生的，難怪在這次疫情危機中大家都對它們寄予厚望，成為業界矚目焦點。