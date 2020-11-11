  • 25°C
香港時間 : 20201111日 (三) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新經濟股】靠雲端身份認證起家　高增長股Okta不應錯過

博客 12:36 2020/11/11

分享：

【新經濟股】靠雲端身份認證起家 高增長股Okta不應錯過

美國大選結束，政治環境出現變化，難免影響股市短期表現，但長期始終看基本因素，以下兩隻新經濟股的長綫投資價值依然很高。

Okta︰雲端身份認證平台

雲端網絡安全解決方案公司Okta（美：OKTA）提供雲端身份認證服務，使企業員工只需通過一次登錄，便可使用其所需的所有軟件，亦同時讓公司的信息管理團隊能管理企業級軟件。

在提供網絡基礎架構安全保障的同時，又能讓用戶可輕鬆使用他們所需的軟件並不容易，Okta擁有技術及把握到商機。Okta雖然在2017年上市，看似不長，但公司早於2009年成立，並非新營運公司。若以今年高位251.18美元及上市價17美元計，升幅超過1,300%。年至今升幅亦近80%，可說十分出色。

Okta提供雲端網絡安全解決方案。

疫情刺激需求

Okta股價飛升當然是因為搭上了新冠肺炎疫情刺激科技需求的順風車，但看公司收入增長也很強勁，在近10個財政季度的收入按年均有超過4成增長。在截至7月底的2021財年的第二個財季，收入達2億美元，按年上升43%。付費訂閱收入1.91億美元，按年升44%。

在第二季的GAAP每股淨虧損為0.48美元，較去年同期0.37美元，虧損擴大。但Non-GAAP每股攤薄盈利為0.07美元，較去年的0.05美元虧損，則有所好轉，亦是超過兩年來首次實現盈利。Okta的收入增長快，但也需要不斷加大投資研發及市場推廣去搶佔市場，所以未能持續實現盈利。而GAAP與Non-GAAP兩者差別主要是在股權激勵制度（stock-based compensation）、攤銷等分別。

不過，Okta的自由現金流已連續五季為正數，在第二季為6,865萬美元。流動比率高於5倍。手上亦有25億美元的現金及等值物和短期投資，財務相當穩健。

增長會保持動力

另外，反映未來收入情況的保留履行義務（Remaining Performance Obligations；RPO）按年上升56%，達14.3億美元。保留履行義務指，已與用戶簽約並可創造的未來收入，只是現在還沒有入帳的部分。至於現時保留履行義務（Current RPO）即預期未來12個月可入帳的已簽約訂閱收入為6.85億美元，按年升48%。因此，可以預期短期內Okta的增長會保持動力，而且由於企業加速數碼轉型，加上遙距辦公已發展成長期趨勢，所以長綫動力相信不會減退。

要繼續尋找增長有不同方法，好像現時Okta已整合超過6,500個應用及近9,000機構用戶，加入更多整合是其中一個增長方式，而且公司即使與競爭對手微軟及亞馬遜也有合作。

第二，向現有客戶賣更多服務亦有助提高收入，Okta在第二季淨留存率為121%，即過去12個月，客戶花多了21%支出，同時反映黏性頗高，繼續保持約2成水平。

向美國以外市場擴張是另一手段，在第二季，美國佔總收入84%，按年升41.9%。國際市場則佔總收入16%，按年升47%。

Okta的市銷率達36倍，與歷史相比不算平，但相信增長可保持的話，將可繼續支持股價。

OKTA上市3年，股慏升逾700%。

 

新經濟股MongoDB分析︰按【下一頁】了解

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

相關文章

【電商股】高增長電商股　挑戰亞馬遜的新秀Shopify
2020/10/20
【電商股】高增長電商股　挑戰亞馬遜的新秀Shopify
【電商股】強攻新興市場的電商股　「東南亞騰訊」SEA逢低應買
2020/10/20
【電商股】強攻新興市場的電商股　「東南亞騰訊」SEA逢低應買
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical
2020/11/04
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　專注醫藥業的雲端股Veeva Systems
2020/11/04
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　專注醫藥業的雲端股Veeva Systems

最新專欄文章 更多

博客 - 【新經濟股】數據庫新星！　高增長新經濟股MongoDB
今日
【新經濟股】數據庫新星！　高增長新經濟股MongoDB
博客 - 【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical
2020/11/04
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical
博客 - 【美股焦點】大跌市要買的醫療股　專注醫藥業的雲端股Veeva Systems
2020/11/04
【美股焦點】大跌市要買的醫療股　專注醫藥業的雲端股Veeva Systems
博客 - 【業績分析】業績後股價急跌　維達國際的前景如何？
2020/10/27
【業績分析】業績後股價急跌　維達國際的前景如何？
博客 - 【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
2020/10/27
【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
軟件 新經濟 Okta（美：OKTA） 雲端 美股

上一篇文章

【新經濟股】數據庫新星！　高增長新經濟股MongoDB

下一篇文章

先住後付的注意事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Netflix《后翼棄兵》大師級顧問設計多變棋局　滿分話題劇為西洋棋世界注入性感
Netflix《后翼棄兵》大師級顧問設計多變棋局　滿分話題劇為西洋棋世界注入性感
博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - 眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？
眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？
博客 - 【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
博客 - 眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？
眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？
博客 - 【理財心得】投資總是贏粒糖輸間廠　因你停在散戶思維
【理財心得】投資總是贏粒糖輸間廠　因你停在散戶思維