▲ 【新經濟股】靠雲端身份認證起家 高增長股Okta不應錯過

美國大選結束，政治環境出現變化，難免影響股市短期表現，但長期始終看基本因素，以下兩隻新經濟股的長綫投資價值依然很高。

Okta︰雲端身份認證平台

雲端網絡安全解決方案公司Okta（美：OKTA）提供雲端身份認證服務，使企業員工只需通過一次登錄，便可使用其所需的所有軟件，亦同時讓公司的信息管理團隊能管理企業級軟件。

在提供網絡基礎架構安全保障的同時，又能讓用戶可輕鬆使用他們所需的軟件並不容易，Okta擁有技術及把握到商機。Okta雖然在2017年上市，看似不長，但公司早於2009年成立，並非新營運公司。若以今年高位251.18美元及上市價17美元計，升幅超過1,300%。年至今升幅亦近80%，可說十分出色。

▲ Okta提供雲端網絡安全解決方案。

疫情刺激需求

Okta股價飛升當然是因為搭上了新冠肺炎疫情刺激科技需求的順風車，但看公司收入增長也很強勁，在近10個財政季度的收入按年均有超過4成增長。在截至7月底的2021財年的第二個財季，收入達2億美元，按年上升43%。付費訂閱收入1.91億美元，按年升44%。

在第二季的GAAP每股淨虧損為0.48美元，較去年同期0.37美元，虧損擴大。但Non-GAAP每股攤薄盈利為0.07美元，較去年的0.05美元虧損，則有所好轉，亦是超過兩年來首次實現盈利。Okta的收入增長快，但也需要不斷加大投資研發及市場推廣去搶佔市場，所以未能持續實現盈利。而GAAP與Non-GAAP兩者差別主要是在股權激勵制度（stock-based compensation）、攤銷等分別。

不過，Okta的自由現金流已連續五季為正數，在第二季為6,865萬美元。流動比率高於5倍。手上亦有25億美元的現金及等值物和短期投資，財務相當穩健。

增長會保持動力

另外，反映未來收入情況的保留履行義務（Remaining Performance Obligations；RPO）按年上升56%，達14.3億美元。保留履行義務指，已與用戶簽約並可創造的未來收入，只是現在還沒有入帳的部分。至於現時保留履行義務（Current RPO）即預期未來12個月可入帳的已簽約訂閱收入為6.85億美元，按年升48%。因此，可以預期短期內Okta的增長會保持動力，而且由於企業加速數碼轉型，加上遙距辦公已發展成長期趨勢，所以長綫動力相信不會減退。

要繼續尋找增長有不同方法，好像現時Okta已整合超過6,500個應用及近9,000機構用戶，加入更多整合是其中一個增長方式，而且公司即使與競爭對手微軟及亞馬遜也有合作。

第二，向現有客戶賣更多服務亦有助提高收入，Okta在第二季淨留存率為121%，即過去12個月，客戶花多了21%支出，同時反映黏性頗高，繼續保持約2成水平。

向美國以外市場擴張是另一手段，在第二季，美國佔總收入84%，按年升41.9%。國際市場則佔總收入16%，按年升47%。

Okta的市銷率達36倍，與歷史相比不算平，但相信增長可保持的話，將可繼續支持股價。

▲ OKTA上市3年，股慏升逾700%。

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