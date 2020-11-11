▲ 【退休規劃】快樂退休需準備幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽 -

香港生活水平高，而且人口密集，不少人都希望移居到外地享受退休生活。有調查列出在世界最幸福城市退休的所需儲蓄，到底在海外尋找幸福退休生活，需要準備幾多錢？

英國退休村發展商Audley Villages發表《全球快樂退休的成本》調查，參考了聯合國2020年公布的《全球幸福報告》所列出10大幸福城市，根據每個城市的每月生活成本、平均工資及平均預期壽命，計算出在當地享受退休生活的所需儲蓄。

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北歐城市最幸福 退休儲蓄需約200萬港元

聯合國的《全球幸福報告》的幸福指數是根據各城市民眾對自己幸福程度的評價、年人均收入總值、社會支援、預期壽命及自由度等因素而衝量。全球幸福城市的榜首大多為北歐城市，以10分為滿分， 芬蘭首都赫爾辛基以7.8分的高分成為最幸福之地，假設退休年齡為65歲，平均所需準備的退休金為約25 萬美元（約171萬港元）；其次為丹麥首都哥本哈根， 平均所需準備的退休儲備較赫爾辛基略高，為約 29萬美元（約226萬港元）；幸福城市排名第三位是瑞士日內瓦， 平均所需準備的退休金更較首兩位高，約需42 萬美元（約327萬港元）。

不過在這些幸福城市生活也不便宜，首三位城市的每月生活成本由約1,266美元至1,900美元（約9,815至14,731港元）不等。

北歐大多城市退休制度完善，當中瑞士更設有全民退休保障，即使就職時收入及退休供款不多，亦有安全網能保障基層市民有安享晚年的機會。由於調查未有提及當地退休人士可享的社會保障，估計若非當地國民或居民，到當地享受退休生活或需準備更多儲蓄。

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責任編輯：李瑩