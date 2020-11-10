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【流感疫苗】多間學校爆發上呼吸道感染　哪些診所仍可接種流感疫苗？

精明理財 15:53 2020/11/10

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【流感疫苗】多間學校爆發上呼吸道感染　哪些診所仍可接種流感疫苗？

近日天氣轉涼，多間學校及幼稚園的學生出現上呼吸道感染徵狀。踏入流感高峰期，可以接種流感疫苗保障個人健康。惟多間醫院及診所的疫苗已經缺貨，還有哪些診所可以接種疫苗呢？

【免費或資助流感針懶人包：按此

多間醫院及診所疫苗缺貨

本網記者以顧客身分分別致電3間私家醫院、5間連鎖私營醫療集團或診所，查詢有關接種流感針的資訊，大部分均回覆指已缺貨，包括養和、港怡及嘉諾撒3間私家醫院，以及盈健醫療及時代醫療集團。

部分診所仍有少量存貨　最平200元/針

莊柏醫療職員指，針式疫苗已經無貨，現時只可提供噴鼻式疫苗，惟每針需付500元，適合2歲至49歲人士接種。

此外，香港安苗醫療中心仍有少量存貨，市民可透過網站付款並預約注射日期及時間，每針為200元。而快驗保職員表示，疫苗仍有存貨，每針為300元。

除了自費打流感針外，不少私人診所亦有參與政府的資助計劃，合資格市民可免費或獲資助接種疫苗，詳情可瀏覽：【免費或資助流感針懶人包 ：按此

診所 價錢（港元）
莊柏醫療 噴鼻式（2至49歲）：500元
香港安苗醫療中心 200元（早鳥優惠）
快驗保 300元
資料更新至2020年11月10日，以診所公布為準。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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