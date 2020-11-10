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【理財規劃】27歲90後身家過百萬　擁6間物業　儲起8成收入　他是如何做到？

理財學堂 16:52 2020/11/10

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【被動收入】27歲90後身家過百萬 擁6間物業 儲起8成收入 他是如何做到？

一名27歲的美國青年Todd Baldwin，多年來靠自己的一套投資及慳錢方法，在25歲時已有逾100萬美元資產，年紀輕輕的他，究竟是如何做到百萬富翁呢？

年少已立志要做百萬富翁

CNBC報道，Todd來自單親家庭，自小看見母親要打4份工養育3名孩子，經常擔心財務問題。當Todd 12歲時，他不希望長大後像母親般要經常為金錢而煩惱，於是便開始工作。他第一份工作是時薪只有3美元的鏟糞工作。當他拿到合共6美元（約47港元）的薪水時，感覺是從未見過那麼多錢。由那一刻起，他就立志要成為百萬富翁。

27歲的Todd，現時擁6間物業，淨資產值逾150萬美元。

27歲擁6間房產　每年收租46

Todd結婚後與妻子一起投資房地產，到25歲時淨資產值已達百萬美元。Todd現時擁有6間房產，價值逾400萬美元，他將這些房產出租，每年為他帶來46萬美元（約360萬港元）的租金收入，加上工作收入，他年收入高達61.5萬美元（約480萬港元）。而他的妻子的朝九晚五的工作收入亦高達6位數。

Todd現在的生活已算不錯，但他們會將收入的8成儲起，再投資於房地產，目標是在8年後，即35歲要有1,000萬美元淨資產值。

Todd及妻子Angela雖然收入不錯，但平時生活很節儉，而且一起為累積財富而努力。

將物業分租多名租客

當初他與妻子於西雅圖買第一間屋，主要是他們認為租樓很貴，倒不如直接買樓，他們將多餘的房間出租以抵銷供樓成本。9個月後，他們買了第2間屋，之後就如「滾雪球」一樣。現在6間物業產總值440萬美元（約3,400萬港元），扣除310萬美元按揭後，淨資產值達130萬美元（約1,000萬港元）。他們的每月按揭由租金收入支付，扣除供樓成本，每年還可以剩袋大約15萬美元（約120萬港元）。

在放租策略上，他不是將整間屋租給單一租戶，而是「分租」給不同租客。Todd鍾情於投資房地產，更訂下目標60歲時要有6,000間套房。

縱使Todd已經是百萬富翁，但他生活是非常節儉，以下是他的理財秘訣︰

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Todd亦會自己拍片，分享理財心得︰Todd Baldwin YouTube

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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