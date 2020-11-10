「大台御用有錢人」黃子雄理財之道　話你知搵幾多錢先叫足夠

▲ 大台御用有錢人黃子雄的理財之道 話你知搵幾多錢先叫足夠 -

有「大台御用有錢人」之稱的黃子雄，經常在戲劇中扮演富家公子及專業人士等角色，現實中他家從事出版生意，家境富裕。不過，黃子雄近日接受傳媒訪問時謙稱自己家境只屬中上水平，更笑言與一眾有錢親戚相比，自己只是「窮人」。

現年52歲的黃子雄依然單身，常被外界視為「筍盤」，憑自己能力買車買樓的他，對於投資理財都自有一套看法。

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自認非「筍盤」 生活平實貼地



黃子雄的「富豪」形象深入民心，現實中的他亦不時被傳媒拍攝到他在名店購物，但他坦言只會在有餘錢的情況才會買。另一邊廂，他出行交通卻相當「貼地」，即使擁有私家車，仍愛搭公共交通工具如巴士及港鐵等。他曾接受傳媒訪問時透露，出門講求方便，不喜歡駕車代步的原因是難找到泊車位置，認為搭公共交通工具較為方便。

對於被稱為「筍盤」，但他認為自己非香港女士的理想對象。他指出，不少香港女士或傾向尋求可經濟上依賴的對象，惟他直言：

雖然我有車有樓，但希望我和我的終生伴侶是互相付出，經濟獨立。

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自嘲「窮親戚」 賺20年生活開支已足夠

黃子雄自小在英國留學，英文非常流利，加上形象好，在電視台的演出外，也經常擔任活動司儀，有多種收入來源。即使家境富裕，在他成年以後買車買樓全憑自己實力，並非別人眼中「靠父母幹富二代」。

外界常形容黃子雄為「有錢人」，他接受傳媒訪問時稱，與一眾有錢親戚相比，家境只屬中上水平，更笑言自己只是「窮親戚」，他形容自己是「比上不足，比下有餘」，自己亦未有想過追求大富大貴：

總之賺到的錢夠未來十年廿年用就已足夠。

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投資保守不愛買樓 盡量避免負債

對於投資理財他亦自有一套心得，他接受傳媒訪問時提到，自己投資取態偏向保守，大多投資均為保本或只求賺少許增長。不少藝人均喜歡投資磚頭，但他坦言自己不喜歡購買太多物業作投資，想盡量避免因要供樓而陷入負債的狀態。

責任編輯：李瑩