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眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？

博客 13:44 2020/11/10

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眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？

Power Slider的精妙之處

沒比較沒傷害，給大家一個對比圖：

左圖是「搖一搖」的Livi、右圖當然就是眾安。Livi都有在Login後優先顯示幾個「入錢」、「出錢」和「支付」這3個Power Journey，都做得不錯，問題是為甚麼華田認為眾安比較優勝呢？原因有二：

1. 眾安Power Slider在Login前已經出現！

如果大家要出錢，眾安的設計是可以讓大家直接在Login前選擇「轉帳」，APP會要求Biometrics login，然後就會直接跳到出錢的頁面了。

相反Livi並沒有這個選擇，大家需要先Login，到了Landing page再按「Transfer」才能做到出錢的動作，整體是沒有那麼流暢的。

那當然仍然要比很多銀行的設計要好了。

【WeLab Bank 9.8厘快閃小巴活動「炒車」 若成功屬低成本高回報之作？：按此

2. 眾安的「轉帳」和「存入」不是兩個Button，而是一個Slider，還要是頑固地貼在右手邊！

我只能說只真的是天才的設計，打開App、右手拇指往上推、給手指、我便到了出錢的頁面了！

整個過程就是流暢、流暢和流暢呀！法官大人，我真的沒甚麼補充了。

眾安是我暫時唯一一家看到有很用心去優化每個細節的銀行，眾安很明白顧客打開APP，最想的就是看到戶口結存、出錢和入錢，而不是要辦定期、搞貸款等等要送錢給銀行的業務，更甚至願意犧牲自己主打的ZA Card，讓「出錢」和「入錢」霸佔最重要的地位。

我想各VB和傳統銀行，真的要好好想想甚麼叫Customer experience喇。

何謂Power Slider和Power Journey？ 請到【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(100) — 眾安 Power Slider 如何在 UX 上盡顯心思】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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