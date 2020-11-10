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眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？

博客 13:44 2020/11/10

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眾安銀行全靠呢2樣設計　在User Experience方面領先一眾銀行？

華田在過去一年一直說眾安在User Experience這一層不單單是一眾VB的領頭羊，更加一直威脅着一眾傳統銀行，忘記密碼流程、自訂卡號、那幾隻很醜的吉祥物都很得華田歡心，之前都在不同平台寫過了。

【7間虛擬銀行服務比併：按此

今天多講一個，就是一打開APP後的那個Power Slider。

何謂Power Slider和Power Journey呢？

首先Power Slider這個名字是我起的，因為這個Slider嘗試努力滿足2個很重要的Power Journey，就是滙出和滙入了。

甚麼叫Power Journey呢？這個我記得我是在HSBC學過來的，泛指一些顧客會常常用、月月用的流程。

那「貸款申請」是Power Journey嗎？不是，因為大家不會常常借錢吧。「開戶」是嗎？也不是，因為開戶理論上只會做一次吧（除非大家天天都取消帳戶然後再申請吧）。

那甚麼是Power Journey呢？除了Log-in Flow（每次都要用）、Account Balance Enquiry（幾乎每次Login都會順道看一下）、繳費（每個月都要做一次）外，剩下的便是「出錢」和「入錢」了。

【實測4間虛銀忘記密碼流程 邊間最方便？：按此

一眾VB暫時還沒有In-app的繳費功能（眾安透過支付寶來繳費不算In-app啦），那Login、Account Balance Enquiry、出錢和入錢便成為4大Power Journey。知道這個之後，以下這幅圖便很有意思了。

左圖和右圖分別是Login前和後的頁面，左圖大家可以看到「登入」、「轉帳」和「存入」、右圖可以看到「存款總覽」、「轉帳」和「存入」。

由於Login前是不能看到Balance的，這注定Login flow和Balance enquiry不會一起出現，而這兩個頁面都清楚告訴客戶：

我們正在關注你的Power Journey！你最關心最常用的指示在優先為你準備！

點解眾安銀行的設計較為優勝？請到【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(100) — 眾安 Power Slider 如何在 UX 上盡顯心思】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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