【兩電電費】港燈、中電擬凍結電費　中電撥8,000萬元推消費券　80萬低用電量、劏房及長者戶受惠　

▲ 中電撥8000萬元推消費券 80萬低用電量、劏房戶及長者受惠 -

港燈及中電今日（10日）公布，明年擬凍結電費，港燈每度電維持1.264元；中電則維持在每度電1.218元。中電昨公布「中電社區節能基金」計劃，將撥逾1.6億元，推出多項社區支援計劃，包括消費券、電費資助及獎學金等，冀紓困及帶動經濟。

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撥逾1.6億元 向80萬個家庭派消費券

中電於明年1月起，會向1萬個劏房住戶、享有長者電費優惠的客戶，以及低用電量住戶發放兩張50元的消費券，總共涉及80萬個家庭；對於合資格住戶，消費券會連同1月份的帳單直接寄出，而劏房戶則會透過社福機構提名並協助發放；消費券可於超過2,000間參與計劃零售商戶使用，有效期至6月底。

中電同時撥款4,200萬元，繼續推出「全心傳電」計劃，當中撥出超過700萬港元向1萬個劏房住戶，提供每戶600元電費資助，合資格住戶同樣由社福機構提名，另委託承辦商為單位重新鋪設電線及安裝獨立電錶，該計劃今年已為21個單位重鋪電線。計劃亦協助4萬個家庭，如長者、低收入人士與殘疾人士，每戶發放500元電費資助；其他客戶如較去年同期減少用電量，亦可獲贈節能電器與智能產品。

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責任編輯：李瑩