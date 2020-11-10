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香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　送山頂纜車來回摩天套票

精明理財 10:30 2020/11/10

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香港居民專享優惠！由即日起至12月15日，只要香港居民身分證上的姓名有齊「 P E A K 」4個英文字母，即送山頂纜車來回摩天套票！

另外，如果你的姓名有「 P E A K 」4個其中一個字母，即可以半價優惠購買山頂纜車（來回）摩天套票！

優惠詳情

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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