香港居民限定！身份證姓名有齊「PEAK」4個字母 送山頂纜車來回摩天套票 精明理財 10:30 2020/11/10 分享： 香港居民專享優惠！由即日起至12月15日，只要香港居民身分證上的姓名有齊「 P E A K 」4個英文字母，即送山頂纜車來回摩天套票！ 另外，如果你的姓名有「 P E A K 」4個其中一個字母，即可以半價優惠購買山頂纜車（來回）摩天套票！ 優惠詳情 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 今日 Starbucks星巴克周二時尚賞 穿綠色上衣惠顧手調飲品 即享食品8折優惠 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 2020/11/09 調查：封關起計14日內達「度假臨界點」 六成半港人在疫情下最想去旅行 【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈 多款產品低至半價（多圖） 2020/11/09 【雙11】HKTVmall全城瘋狂劈 多款產品低至半價（多圖） 官燕棧感謝祭 全店任選3件產品75折 2020/11/09 官燕棧感謝祭 全店任選3件產品75折 搭港鐵 MTR Mobile App享 $1 = 30 MTR分 2020/11/09 搭港鐵 MTR Mobile App享 $1 = 30 MTR分 著數優惠