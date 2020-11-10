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【雙11】玩具“反”斗城網店優惠全店89折　Giordano網店買1送2

精明理財 07:00 2020/11/10

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、玩具“反”斗城：網店雙11優惠全店89折

玩具“反”斗城網店現正進行雙11優惠，全場商品輸入指定優惠碼「1111」即可享有89折，精選商品可享額外85折。

玩具“反”斗城網店

2、Giordano網店：11.11狂歡購物節 買1送2

即日至11月11日，GIORDANO網店帶來每日必搶日常著貨品，以買1包送2包的超抵價每日中午12時準時開賣，售完即止。任何購物淨價滿$500，即減$100。

11月期間單次購物淨價滿$800，即可再獲得$50網店現金券作為額外獎賞。本月於GIORDANO網店累積消費金額最多的5位顧客，即可每人獲贈$1,000網店電子獎賞禮券。

GIORDANO網店

3、網購用O! ePay Mastercard® 享高達$100回贈

由即日起至2021年1月31日，用O! ePay Mastercard連續3個月每月累積消費滿$200或以上，即享高達$100回贈。

優惠詳情

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 今日優惠精選

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